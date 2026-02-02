Аліменти і межі проваджень: суд у Миколаївській області не врахував переказ боржника у новому рішенні

Суд підкреслив, що платіж не може бути зарахований поза межами чинних на момент його здійснення проваджень.

Суд у Братську розглянув скаргу чоловіка, який намагався довести, що його платіж у розмірі 65 тисяч гривень мав бути врахований виключно на погашення аліментів для колишньої дружини. Суд встановив, що перераховані кошти були розподілені між двома чинними провадженнями і не можуть бути враховані у новому рішенні.

Два провадження – один платіж: як розподілено кошти

Братський районний суд Миколаївської області розглянув скаргу на бездіяльність державного виконавця у виконавчому провадженні, що виникло на підставі рішення у справі № 471/645/22 про стягнення аліментів.

Скарга була подана боржником на дії головного державного виконавця Другого відділу державної виконавчої служби у Вознесенському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса). Боржник наполягав на тому, що його кошти у розмірі 65 тисяч грн, сплачені 2 лютого 2023 року, потрібно перерахувати на погашення заборгованості зі сплати аліментів на утримання колишньої дружини. На його думку, саме цим платежем виконано зобов’язання, а тому подальше нарахування заборгованості є неправомірним.

Ситуація ускладнювалась тим, що на момент здійснення даного платежу існували два виконавчі провадження. Перше було відкрито 27 липня 2022 року щодо стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини. А друге – 5 січня 2023 року: на підставі заочного рішення суду від 10 листопада 2022 року про стягнення аліментів на утримання дружини у розмірі 1/4 усіх видів доходу платника. Саме в межах цього провадження боржник і здійснив платіж.

Державний виконавець розподілив кошти між двома провадженнями: 21408,56 грн було зараховано на провадження щодо утримання дитини, а 43346,44 гривень – на провадження щодо утримання дружини. Проте 2 березня 2023 року провадження щодо утримання дружини було закінчено – у зв’язку зі скасуванням заочного рішення суду.

19 квітня 2023 року суд ухвалив нове рішення, визначивши розмір аліментів на дружину – у частці 1/10 доходів платника. На підставі цього рішення 26 серпня 2024 року було відкрито ще одне виконавче провадження. Станом на 4 вересня 2025 року за цим провадженням існувала заборгованість у розмірі 62485,70 грн.

Боржник наполягав, що його платіж у лютому 2023 року необхідно врахувати саме у цьому новому провадженні, адже він був здійснений на виконання рішення про утримання дружини. Саме тому чоловік неодноразово звертався до відділу державної виконавчої служби із заявами про перерахунок. Проте отримав відповідь-відмову: кошти були розподілені відповідно до чинних на той момент проваджень і тому не можуть бути перенесені на інший рахунок.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив: платіж у розмірі 65 тисяч гривень був здійснений до відкриття нового провадження, а тому у державного виконавця не було правових підстав для його зарахування у рахунок заборгованості за іншим виконавчим документом. Крім того, боржник не оскаржував дії виконавця щодо розподілу коштів у момент їх здійснення і не заявляв про фактичне виконання рішення після перегляду заочного рішення суду.

Принцип формальної визначеності: відмова у скарзі

У своїй ухвалі суд послався на статтю 447 ЦПК України, яка надає сторонам виконавчого провадження право звертатися до суду зі скаргою на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця. Також було враховано положення Конституції України про обов’язковість судових рішень та статтю 18 ЦПК України, яка закріплює їхню загальнообов’язковість.

«Відповідно до частин першої, третьої, четвертої, шостої, восьмої статті 71 Закону України «Про виконавче провадження» порядок стягнення аліментів визначається законом. Виконавець стягує з боржника аліменти у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімального гарантованого розміру, передбаченого СК України. Визначення суми заборгованості із сплати аліментів, присуджених як частка від заробітку (доходу), визначається виконавцем у порядку, встановленому СК України. Виконавець зобов`язаний обчислювати розмір заборгованості із сплати аліментів щомісяця», – наголосив суд першої інстанції.

Також суд звернув увагу на те, що на момент здійснення платежу існували два провадження, і державний виконавець діяв у межах своїх повноважень, розподіливши кошти між ними. Після закриття провадження щодо утримання дружини у березні 2023 року кошти, які були зараховані на нього, не могли бути перенесені на інше провадження, відкриття якого відбулося лише у серпні 2024 року.

«Державним виконавцем було здійснено розподіл сплачених коштів на два виконавчих провадження відкритих станом на 02.02.2023 року - 21408,56 грн. на ВП 69489138; 43346,44 грн. на ВП 70653593. 02.03.2023 року постановою державного виконавця ВП 70653593 було закінчено у зв`язку зі скасуванням заочного рішення суду, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 39 ЗУ «Про виконавче провадження». 26.08.2024 року було відкрито виконавче провадження 75904725 за виконанням рішення суду про стягнення аліментів у розмірі 1/10 частини усіх видів доходів. Сплата коштів у розмірі 65000 грн відбулася до відкриття виконавчого провадження 75904725, отже у державного виконавця відсутні підстави для зарахування вказаних коштів в рахунок заборгованості зі сплати аліментів на дружину», – констатував суд.

Крім того, після перегляду заочного рішення суду у справі про стягнення аліментів на колишню дружину чоловік не оскаржував дії державного виконавця щодо розподілу коштів між двома виконавчими провадженнями. За таких обставин, суд постановив: у задоволенні скарги на бездіяльність державного виконавця – відмовити.

Відсутність правових підстав для перенесення коштів на інше виконавче провадження зумовлена принципом формальної визначеності виконавчих документів та обов’язковістю виконання судових рішень у межах конкретного провадження. Оскільки боржник не оскаржив дії виконавця щодо розподілу коштів у момент їх здійснення і не довів фактичного виконання рішення після перегляду заочного рішення суду, скарга на бездіяльність державного виконавця була обґрунтовано залишена без задоволення.

Автор: Валентин Коваль

