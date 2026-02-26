Оружие для самозащиты и запрет на двойной учет рецидива: обзор практики Верховного Суда

Верховный Суд обнародовал обзор практики за январь 2026 года, где поставил точку в спорах о фиксации обысков, квалификации госизмены и судьбе пособников без исполнителей.

Январь 2026 года ознаменовался новой вехой развития уголовной практики в Украине. Обзор судебной практики ККС ВС за этот период демонстрирует новый фокус на усилении процессуальных гарантий и адаптации уголовного права к реалиям военного положения. Верховный Суд в отдельных решениях отступил от ранее сформированных правовых позиций, фактически пересмотрев подходы к толкованию ряда норм уголовного и уголовного процессуального законодательства. Новые выводы формируют обновленную практику и новые основания для признания доказательств недопустимыми.

Рассмотрение дел по проступкам не требует строгого соблюдения упрощенных процедур

В постановлении от 19.01.2026 по делу № 301/3018/23 ОП ККС ВС пришла к выводу, что выполнение стороной обвинения после завершения досудебного расследования проступка правил, предусмотренных ст. 290 УПК, которые, среди прочего, обеспечивают реализацию права на защиту от обвинения в совершении преступления, а не тех, что установлены с этой целью в ч. 5 ст. 301 УПК по обвинению в совершении наименее социально опасного уголовного правонарушения — проступка, не является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона.

Суд пришел к выводу, что процедура по ст. 290 УПК не сужает прав участников производства на доступ к материалам по сравнению с ч. 5 ст. 301 УПК. Напротив, она обеспечивает эффективную реализацию права на справедливый суд и ознакомление с материалами, которые составят основу доказательной базы в суде.

Этот вывод отступает от предыдущих позиций ККС ВС, где акцент делался на строгом соблюдении упрощенных процедур для проступков (ч. 5 ст. 301 УПК). ОП ККС ВС аргументировала, что обе нормы направлены на обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного рассмотрения.

Обязательная техническая фиксация обыска

В постановлении от 19.01.2026 по делу № 336/4830/22ОП ККС ВС установила, что рассмотрение ходатайства об обыске с участием следователя или прокурора требует обязательного технического фиксирования заседания следственным судьей. Отсутствие такой записи влечет за собой признание всех доказательств, полученных во время обыска, недопустимыми согласно п. 4 ч. 3 ст. 87 УПК.

ОП ККС ВС обратила внимание на важность роли стороны обвинения при рассмотрении следственным судьей ходатайства об обыске, которая обеспечивает возможность для следственного судьи полно выяснить и проверить доводы ходатайства, исследовать основания для его решения по существу. Обязанность фиксирования техническими средствами возникает именно из-за участия следователя или прокурора. Если участники присутствуют, фиксация обязательна, а ее отсутствие влечет недействительность процессуального действия (ч. 6 ст. 107 УПК).

Пособник может быть осужден, даже если производство в отношении исполнителя преступления остановлено

В постановлении от 15.01.2026 по делу № 369/12790/18 коллегия судей Первой судебной палаты ККС ВС подтвердила, что уголовный процессуальный закон не содержит ограничений относительно осуждения лица за пособничество в совершении преступления, если уголовное производство в отношении исполнителя преступления выделено и остановлено, а его виновность не установлена судом.

Постановлением ККС ВС оставлены без изменений приговоры судов первой и апелляционной инстанций по делу о пособничестве в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Обвиняемый, действуя в интересах сельского головы, склонял лицо к предоставлению неправомерной выгоды, то есть был пособником получения неправомерной выгоды сельским головой. В кассационной жалобе защитник указывал на невозможность осуждения обвиняемого за пособничество в совершении преступления лицу, в отношении которого уголовное производство остановлено, а его виновность как исполнителя преступления не установлена.

Коллегия судей ККС заметила, что УПК Украины не содержит норм, которые бы запрещали отдельно рассматривать и осуждать пособника при условии остановки производства в отношении исполнителя. Отдельное рассмотрение дела пособника не лишает его права полноценно защищаться: он может оспаривать любые доказательства и обстоятельства, касающиеся как его собственной роли, так и обстоятельств совершения преступления исполнителем.

Таким образом, остановка производства в отношении исполнителя преступления не является препятствием для вынесения обвинительного приговора в отношении пособника. Решение ККС ВС устраняет неоднозначность в применении норм о соучастии (ст. 27 УК) в случаях, когда производство в отношении исполнителя остановлено, например, из-за розыска, болезни, пребывания на временно оккупированной территории.

Суд не может дважды учитывать рецидив преступлений как отягчающее обстоятельство

В постановлении от 28.01.2026 по делу № 161/20739/24 коллегия судей Третьей судебной палаты ККС ВС указала на ошибку апелляционного суда при применении ч. 4 ст. 67 УК Украины. Суд апелляционной инстанции безосновательно учел рецидив преступлений как обстоятельство, отягчающее наказание, поскольку это же обстоятельство уже было учтено при квалификации действий обвиняемого по ч. 4 ст. 185 УК — кража, совершенная повторно.

Коллегия судей подчеркнула, что в том случае, когда рецидив преступлений одновременно образует повторность, предусмотренную в статье или части статьи Особенной части УК как квалифицирующий признак, то согласно ч. 4 ст. 67 УК суд не может во второй раз учитывать ни повторность, ни рецидив как обстоятельство, отягчающее наказание. Решение имеет важное значение для практики назначения наказания по делам, где повторность является квалифицирующим признаком.

В условиях массированной агрессии в прифронтовых городах наличие незарегистрированного оружия может быть оправдано необходимостью защиты

В постановлении от 22.01.2026 по делу № 554/4208/22 коллегия судей Второй судебной палаты ККС ВС пришла к выводу, что незаконное ношение оружия в первый месяц полномасштабного вторжения может быть оправдано крайней необходимостью. Кассационный уголовный суд оставил без изменений определение апелляционного суда, который закрыл уголовное производство в отношении инспектора полиции, обвиняемого по ч. 1 ст. 263 УК Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Суд признал, что действия правоохранителя в марте 2022 года в Харькове были совершены в состоянии крайней необходимости из-за реальной угрозы захвата города российскими войсками, несмотря на то, что прокурор настаивал, что на момент изъятия оружия российских войск в самом Харькове еще не было, а потому угроза жизни и здоровью не была реальной и крайняя необходимость не применяется.

ККС ВС подчеркнул, что незаконное обращение с оружием во время военного положения не отождествляется с аналогичными действиями в мирное время. В ситуации, когда существует реальная опасность захвата города, а лицо действует с целью отпора агрессору, такие действия могут квалифицироваться как состояние крайней необходимости (ст. 39 УК Украины).

Дополнительное наказание в виде конфискации применяется только при наличии корыстного мотива

Постановлением от 12.01.2026 по делу № 643/12184/20 коллегия судей Третьей судебной палаты ККС ВС изменила приговоры судов первой и апелляционной инстанций, исключив дополнительное наказание в виде конфискации части имущества, назначенное обвиняемому по ч. 2 ст. 289 УК Украины — незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц.

Коллегия судей Кассационного уголовного суда отметила, что преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 289 УК, относится к тяжким преступлениям, однако санкция статьи предусматривает возможность, но не обязательность назначения дополнительного наказания в виде конфискации имущества. Для назначения конфискации имущества как дополнительного наказания суд обязательно должен установить наличие корыстного мотива.

В каких случаях пожизненное лишение свободы является необходимой мерой для обеспечения защиты общества

Постановлением от 14.01.2026 по делу № 243/1083/23 коллегия судей Третьей судебной палаты ККС ВС оставила без изменений приговор апелляционного суда, которым обвиняемому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы за покушение на умышленное убийство и умышленное убийство нескольких лиц. В кассационной жалобе защитник утверждал, что апелляционный суд не учел смягчающие обстоятельства, в частности признание вины и искреннее раскаяние осужденного. По мнению стороны защиты, пожизненное наказание является явно несправедливым из-за суровости и не соответствует степени тяжести преступления и личности осужденного.

Коллегия судей напомнила, что согласно ст. 64 УК пожизненное лишение свободы применяется за особо тяжкие преступления в исключительных случаях, если суд считает невозможным назначение срочного наказания. Суды должны учитывать наличие у осужденного предыдущих судимостей за умышленные преступления против собственности, эпизоды совершения нового особо тяжкого преступления вскоре после освобождения в 2022 году на основании помилования, особую дерзость и агрессивность действий, обстоятельства совершения преступления во время военного положения, в непосредственной близости к зоне боевых действий.

Как было установлено судами, обвиняемый действовал с единым умыслом на лишение жизни трех человек, пренебрегши интересами службы и конституционным правом на жизнь других людей. Указанные обстоятельства свидетельствуют об исключительной опасности личности и невозможности ее исправления путем назначения менее сурового наказания. В данном случае именно пожизненное лишение свободы является необходимой и пропорциональной мерой для обеспечения защиты общества и восстановления справедливости.

Сбор информации для агрессора даже из открытых источников — это государственная измена

В постановлении от 28.01.2026 по делу № 522/9890/23 коллегия судей Третьей судебной палаты ККС ВС подтвердила законность осуждения гражданина Украины за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК), которая была совершена в форме оказания помощи представителям ФСБ РФ в проведении подрывной деятельности против Украины. Суд отклонил доводы защиты о том, что переданная информация якобы была доступна в открытых источниках, и объяснил, что состав преступления не требует обязательной передачи данных с ограниченным доступом.

Коллегия судей пришла к выводу, что помощь в подрывной деятельности может заключаться и в передаче открытых данных. Помощь в проведении такой деятельности включает сбор и передачу информации из открытых источников во исполнение задания агрессора, то есть открытый характер части сведений не опровергает государственную измену.

Для квалификации по ст. 111 УК достаточно установить умысел на помощь государству-агрессору в подрывной деятельности, независимо от того, была ли переданная информация открытой или закрытой. Это расширяет возможности привлечения к ответственности лиц, которые передают врагу даже публичные данные, если они делают это с целью содействия агрессору.

Разграничение форм коллаборации

Постановлением от 20.01.2026 по делу № 183/8535/22 коллегия судей Первой судебной палаты ККС ВС отменила решения судов предыдущих инстанций по делу об обвинении лица по ч. 6 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность) и назначила новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Обвиняемый, занимавший должность специалиста по экологии и природным ресурсам во временной гражданской администрации г. Балаклея Изюмского района Харьковской области, обустраивал и подключал громкоговорители на территории оккупированного города. Через эти устройства транслировались материалы российской пропаганды. Защитник подчеркивал, что инкриминируемые действия не содержат состава преступления ввиду положений частей 2 и 3 примечания к ст. 111-1 УК, разъясняющих содержание понятий «мероприятия политического характера» и «осуществление информационной деятельности». Также сторона защиты указывала на отсутствие доказательств добровольности сотрудничества с оккупационной администрацией и недоказанность умысла вне разумного сомнения.

Кассационный суд отметил, что согласно ч. 6 ст. 111-1 УК одной из форм коллаборационной деятельности является организация и проведение мероприятий политического характера и осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором или его оккупационной администрацией. При этом примечание к статье четко определяет, что под мероприятиями политического характера следует понимать съезды, митинги, демонстрации, конференции и т.п., а под информационной деятельностью — создание, сбор, хранение, использование или распространение информации.

Коллегия судей подчеркнула, что суды предыдущих инстанций, признавая лицо виновным, не конкретизировали, о какой именно форме коллаборационизма идет речь, или же какие именно действия подпадают под каждую из форм. Если инкриминируются обе формы, суды должны детально проанализировать, какие именно действия обвиняемого образуют состав каждой из них. Коллегия судей подчеркнула, что по делам о коллаборационной деятельности суды обязаны четко разграничивать формы уголовно наказуемого поведения и давать надлежащую правовую оценку каждому элементу состава преступления, в частности признаку добровольности.

Статус земельного участка является ключевым для правильной квалификации незаконной порубки

Постановлением от 21.01.2026 по делу № 347/888/23 коллегия судей Третьей судебной палаты ККС ВС отменила определение апелляционного суда и направила дело на новое апелляционное рассмотрение, указав на необходимость тщательно проверить принадлежность участка, на котором произошла незаконная порубка деревьев, к территориям природно-заповедного фонда. От этого напрямую зависит правильность определения размера ущерба и квалификация действий обвиняемого по ч. 4 ст. 246 УК Украины — незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса, совершенные в особо крупных размерах или с тяжелыми последствиями.

Коллегия судей подчеркнула, что установление факта принадлежности или непринадлежности участка к природно-заповедному фонду непосредственно влияет на правильность квалификации по ч. 4 ст. 246 УК, поскольку от этого зависит размер причиненного ущерба.

Для привлечения к ответственности необходимы доказательства получения материальной выгоды именно за выдачу рецептов на наркотические средства

В постановлении от 21.01.2026 по делу № 953/5793/23 коллегия судей Третьей судебной палаты ККС ВС пришла к выводу, что отсутствие доказательств корыстного мотива исключает ответственность врача за незаконную выдачу рецептов на наркотические средства.

Кассационный уголовный суд оставил без изменений оправдательный приговор в отношении врача-психиатра, обвиняемой по ч. 1, 2 ст. 319 УК Украины. По утверждению коллегии судей, без доказательств получения врачом денег, премий или другой материальной выгоды непосредственно за выдачу рецептов корыстный мотив не доказан, а следовательно, состав преступления отсутствует. Диспозиции ч. 1 и ч. 2 ст. 319 УК четко указывают: ответственность наступает только за незаконную выдачу рецептов из корыстных мотивов или в других личных интересах.

В следующем материале «Судебно-юридическая газета» продолжит анализ важных правовых позиций Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда относительно применения норм УПК — от условий содержания под стражей и передачи дел в ВАКС без отдельного определения до допустимости доказательств, процессуальных издержек и особенностей начала досудебного исследования.

