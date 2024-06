Судьи КСУ приняли участие в презентации украинского издания книги Тома Бингема «Правовластие»

Судьи Конституционного Суда Украины Олег Первомайский, Александр Петришин, Василий Лемак, Сергей Резник, Галина Юровская и представители Секретариата Суда приняли участие в презентации украинского издания книги Тома Бингема «Правовластие», которая является одной из основополагающих книг в области права. Об этом сообщает отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

Ранее научные труды Тома Бингема, касающиеся принципа правовластия, в том числе и книга «Правовластие», ранее не были переведены на украинский язык, а потому не имели широкого обсуждения в юридической среде. В то же время книга имеет важное значение для утверждения правовластия в Украине.

Указывается, что перевод на украинский язык книги Тома Бингема, ее издание и презентацию обеспечила Программа USAID «Новое правосудие» – предшественница Программы USAID «Справедливость для всех». Переднее слово к книге написал Сергей Головатый, судья Конституционного Суда Украины (2018 – 2024 гг.), исполняющий обязанности Председателя КСУ (29 декабря 2020 г. – 29 мая 2024 г.), член Европейской Комиссии «За демократию через право» ( Венецианская комиссия) от Украины.

Как отметили организаторы мероприятия, распространение этой книги в переводе на украинский повысит уровень осведомленности об идее правовластия, ее развитии и утверждают ее идеи в кругу украинских юристов.

Поздравили участников мероприятия Джефри Лерер, исполняющий обязанности директора Миссии USAID в Украине и Майкл Хегарти, второй секретарь по политическим вопросам Посольства Великобритании в Киеве.

В ходе мероприятия также выступили (онлайн) Симона Граната-Менгини, директор/секретарь Венецианской Комиссии, Сэр Джефри Джоуэл, первый директор Центра правовластия Тома Бингема (с 2010-2015 г.г.), Мюрей Гант, бывший директор Центра правовластия Тома Бингема с 2017-2024 г.г.), Ян ван Жиль Смит, Директор Центра правовластия Тома Бингема (с мая 2024 года по настоящее время), Богдан Ажнюк, директор Института языкознания им. О.А. Потебни НАН Украины.

Модерировало мероприятие Сергей Головатый. Он отметил, что перевод книги на украинский язык имеет важное значение для воплощения принципов правовластия на национальном уровне.

«Значительность этой книги в том, что шесть из восьми стержневых составляющих правовластия, вошли в два исторически важных и фундаментальных документов Венецианской Комиссии, которые на сегодняшний день являются документами мягкого права и лежат в основе деятельности многих европейских институций и национальных судов в Европе» , – отметил он.

Речь идет о Докладе о правовластии (Report on the Rule of Law) 2011 года и Rule of Law Checklist (Мирило правовластия) как Специальное исследование 2016 года. Сергей Головатый констатировал, что второй документ – Rule of Law Checklist – это триумф Венецианской Комиссии, ведь именно этот документ взяли к работе, одобрили для своей деятельности, в частности Парламентская Ассамблея Совета Европы, Комитет Министров Совета Европы и Конгресс региональных и местных властей Европы. Взяли его как путеводитель для своей деятельности, и к этому документу часто обращается и Европейская Комиссия в Брюсселе».

В процессе профессиональной дискуссии судья Конституционного Суда Украины Олег Первомайский подчеркнул, что при принятии решений КСУ учитывает позиции, изложенные Европейской Комиссией «За демократию через право» (Венецианская Комиссия) в Специальном исследовании «Мирило правовластия» (2016), в частности касающиеся разных составляющих правовластия.

«В 15 решениях Большой палаты и 30 решениях Сенатов Суда применены позиции, изложенные в документах Венецианской Комиссии», - отметил судья.

Он отметил, что Венецианская Комиссия в своем докладе выводила, что, несмотря на разногласия во взглядах, существует единодушие по поводу основных элементов понятия the Rule of Law (правовластие). Такими стержневыми элементами являются: законность, юридическая определенность, запрещение произвола, доступ к правосудию в независимых и беспристрастных судах, уважение человеческих прав и недискриминация и равенство перед законом.

Олег Первомайский отметил, что в одном из своих решений КСУ отметил: «Одной из основ украинского конституционного строя является правовластие, выраженное через формулу: «В Украине признается и действует принцип верховенства права» (часть первая статьи 8 Конституции Украины). «Верховенство права» (правовластие) как неотъемлемый элемент системы ценностей, положенных в основу современного европейского правопорядка, относится к триаде принципов общего наследия европейских народов наряду с такими его составляющими, как правдивая демократия и человеческие права. В рамках общего юридического пространства Европы существует консенсус по поводу стержневых элементов правовластия.»

Судья КСУ подчеркнул, что очень важно распространение книги Тома Бингема «Правовластие„ не только среди юристов, но и широкого круга читателей.

«Сам автор в предисловии написал, что эта книга не для юристов, а для всех, кто что-то слышал о правовластии», – подчеркнул судья.

Участники мероприятия согласились, что указанная книга охватывает многие вопросы по правовластию и имеет практическое применение. Перевод этой книги является важным шагом по развитию правовластия в Украине. Присутствующие отметили, что основание правовластия закладывают в непростые времена, а его продвижение проверяют решением задач, которые ставит настоящее. Поэтому выразили убеждение, что развитие правовластия в Украине станет основой для утверждения демократии с демократическими институтами, человеческими правами, экономическим ростом и справедливым обществом. Построение такой Украины будет самым большим поражением России в этой войне.

