Судді КСУ взяли участь у презентації українського видання книги Тома Бінґема «Правовладдя»

Поширення цієї книги в перекладі українською підвищить рівень обізнаності про ідею правовладдя, її розвиток та утверджують її ідеї в колі українських правників.

Судді Конституційного Суду України Олег Первомайський, Олександр Петришин, Василь Лемак, Сергій Різник, Галина Юровська та представники Секретаріату Суду взяли участь у презентації українського видання книги Тома Бінґема «Правовладдя», яка є однією із засадничих книг у галузі права. Про це інформує відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

Раніше наукові праці Тома Бінґема, що стосуються принципу правовладдя, зокрема й книга «Правовладдя», раніше не були перекладені українською мовою, а тому не мали широкого обговорення у правничому середовищі. Водночас книга має вагоме значення для утвердження правовладдя в Україні.

Вказується, що переклад українською мовою книги Тома Бінґема, її видання та презентацію забезпечила Програма USAID «Нове правосуддя» – попередниця Програми USAID «Справедливість для всіх». Переднє слово до книги написав Сергій Головатий, суддя Конституційного Суду України (2018 – 2024 рр.), виконувач обов’язків Голови КСУ (29 грудня 2020 р. – 29 травня 2024 р.), член Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеційська Комісія) від України.

Як зазначили організатори заходу, поширення цієї книги в перекладі українською підвищить рівень обізнаності про ідею правовладдя, її розвиток та утверджують її ідеї в колі українських правників.

Привітали учасників заходу Джефрі Лерер, виконувач обов’язків директора Місії USAID в Україні та Майкл Хегарті, другий секретар із політичних питань Посольства Великої Британії в Києві.

Під час заходу також виступили (онлайн) Сімона Ґраната-Менґіні, директорка/секретарка Венеційської Комісії, Сер Джефрі Джоуел, перший директор Центру правовладдя Тома Бінґема (з 2010-2015 р. р.), Мюрей Гант, колишній директор Центру правовладдя Тома Бінґема (з 2017-2024 р. р.), Ян ван Жиль Сміт, Директор Центру правовладдя Тома Бінґема ( з травня 2024 року по тепер), Богдан Ажнюк, директор Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.

Модерував захід Сергій Головатий. Він зазначив, що переклад книги українською мовою має важливе значення для втілення принципів правовладдя на національному рівні.

«Значущість цієї книжки в тому, що шість із восьми стрижневих складників правовладдя, увійшли до двох історично важливих та фундаментальних документів Венеційської Комісії, які на сьогоднішній день є документами м’якого права і лежать в основі діяльності багатьох європейських інституцій та національних судів у Європі», — зазначив він.

Ідеться про Доповідь щодо правовладдя («Report on the Rule of Law») 2011 року та «Rule of Law Checklist» (Мірило правовладдя) як Спеціальне дослідження 2016 року. Сергій Головатий констатував, що другий документ – Rule of Law Checklist – це тріумф Венеційської Комісії, адже «саме цей документ узяли до роботи, схвалили для своєї діяльності, зокрема Парламентська Асамблея Ради Європи, Комітет Міністрів Ради Європи та Конгрес регіональних і місцевих влад Європи. Узяли його як путівник для своєї діяльності, і до цього документа звертається часто і Європейська Комісія у Брюсселі».

У процесі фахової дискусії суддя Конституційного Суду України Олег Первомайський наголосив, що під час ухвалення рішень КСУ враховує позиції, викладені Європейською Комісією «За демократію через право» (Венеційська Комісія) у Спеціальному дослідженні «Мірило правовладдя» (2016), що, зокрема, стосуються різних складників правовладдя.

«У 15 рішеннях Великої палати та 30 рішеннях Сенатів Суду застосовано позиції, викладені в документах Венеційської Комісії», – зауважив суддя.

Він зазначив, що Венеційська Комісія у своїй доповіді виснувала, що, попри розбіжності в поглядах, існує одностайність щодо основних елементів поняття the Rule of Law (правовладдя). Такими стрижневими елементами є: законність, юридична визначеність, заборона свавільності, доступ до правосуддя в незалежних і безсторонніх судах, повага до людських прав і недискримінація та рівність перед законом.

Олег Первомайський зауважив, що в одному з своїх рішень КСУ зазначив: «Однією із засад українського конституційного ладу є правовладдя, що його виражено через формулу: «В Україні визнається і діє принцип верховенства права» (частина перша статті 8 Конституції України). «Верховенство права» (правовладдя) як невідокремний елемент системи цінностей, що їх покладено в основу сучасного європейського правопорядку, належить до тріади принципів спільної спадщини європейських народів поряд із такими її складниками, як правдива демократія й людські права. У межах спільного юридичного простору Європи існує консенсус щодо стрижневих елементів правовладдя.»

Суддя КСУ наголосив, що дуже важливим є поширення книги Тома Бінґема «Правовладдя„ не лише серед правників, але й широкого кола читачів.

«Сам автор у передмові написав, що ця книга не для правників, а для всіх, хто щось чув про правовладдя», – наголосив суддя.

Учасники заходу погодилися, що зазначена книга охоплює багато питань з правовладдя і має практичне застосування. Переклад цієї книги є важливим кроком для розбудови правовладдя в Україні. Присутні зауважили, що підґрунтя правовладдя закладають у непрості часи, а його поступ перевіряють розв’язанням завдань, що ставить сьогодення. Тому висловили переконання, що розбудова правовладдя в Україні стане основою для утвердження демократії з демократичними інституціями, людськими правами, економічним зростанням і справедливим суспільством. Побудова такої України буде найбільшою поразкою росії в цій війні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.