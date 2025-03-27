Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантной должности

Соломенский райсуд Киева ищет помощника судьи.

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Соломенский районный суд г. Киева сообщил о наличии вакантной должности помощника судьи. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Судья рассматривает уголовные дела, следственный судья», — отметили в суде.

Требования к кандидатам:

- высшее образование по специальности «Правоведение» или «Правоохранительная деятельность».

Опыт работы на должности помощника судьи или секретаря судебного заседания будет преимуществом.

Также суд обнародовал контактный номер телефона: 073 271 56 02.

Ранее сообщалось, что столичные райсуды ищут работников в аппарат суда.

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