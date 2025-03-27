Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантної посади

Соломʼянський районний суд м. Києва повідомив про наявність вакантної посади помічника судді. Про це повідомили у пресслужбі суду.
«Суддя розглядає кримінальні справи, слідчий суддя», - зазначили у суді.
Вимоги до кандидатів:
- вища освіта за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність».
Досвід роботи на посаді помічника судді або секретаря судового засідання буде перевагою.
Також суд оприлюднив контактний номер телефону: 073 271 56 02.
Раніше ми писали, що столичні райсуди шукають працівників в апарат суду.
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