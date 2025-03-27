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На що діє та не діє мораторій в банкрутстві — роз’яснення Мінюсту

17:11, 27 березня 2025
Мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з відкриттям провадження у справі про банкрутство.
На що діє та не діє мораторій в банкрутстві — роз’яснення Мінюсту
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Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснило особливості застосування мораторію на задоволення вимог кредиторів, який є важливим інструментом захисту боржника під час процедури банкрутства.

Метою є захист боржника від кредиторів за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Мораторій – це зупинення виконання боржником грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов’язань та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.

Заборона під час мораторію діє:

– на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника) або перебування майна боржника, яке є предметом забезпечення, на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі виконання рішень у немайнових спорах;

 на виконання вимог, на які поширюється мораторій;

 на нарахування неустойки (штрафу, пені), на застосування інших фінансових санкцій за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій;

 на застосування індексу інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов’язання, три відсотки річних від простроченої суми тощо.

Також зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію.

Мораторій не діє на:

 виплату зарплати;

 аліменти;

 відшкодування шкоди здоров'ю;

 вимоги поточних кредиторів;

 виконавчі документи немайнового характеру;

 інші випадки, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства.

Коли вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів?

Мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з відкриттям провадження у справі про банкрутство, про що зазначається в ухвалі господарського суду. Ухвала є підставою для зупинення вчинення виконавчих дій. Про запровадження мораторію розпорядник майна повідомляє відповідному органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю, у якого перебуває виконавче провадження на виконанні.

Коли припиняється дія мораторію?

Дія мораторію припиняється з дня закриття провадження у справі про банкрутство.

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мінюст мораторій банкрутство

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