На что действует и не действует мораторий в банкротстве — разъяснение Минюста

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится одновременно с открытием производства по делу о банкротстве.

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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило особенности применения моратория на удовлетворение требований кредиторов, являющегося важным инструментом защиты должника во время процедуры банкротства.

Целью является защита должника от кредиторов по требованиям к должнику, возникшим до открытия производства по делу о банкротстве.

Мораторий – это остановка выполнения должником денежных обязательств и обязательств по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), срок выполнения которых настал до дня введения моратория и прекращения мер, направленных на обеспечение выполнения этих обязательств и обязательств по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), примененных ко дню введения моратория.

Запреты в период действия моратория касаются:

– взыскания на основании исполнительных и других документов, содержащих имущественные требования, в том числе на предмет залога, по которым взыскание осуществляется в судебном или внесудебном порядке согласно законодательству, кроме случаев, когда исполнительное производство находится на стадии распределения взысканных с должника денежных сумм (в том числе полученных от продажи имущества должника) или когда имущество должника, являющееся предметом обеспечения, находится на стадии продажи с момента опубликования информации о продаже, а также в случае исполнения решений по неимущественным спорам;

– исполнения требований, на которые распространяется мораторий;

– начисления неустойки (штрафа, пени), применения других финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по удовлетворению всех требований, на которые распространяется мораторий;

– применения индекса инфляции за весь период просрочки исполнения денежного обязательства, трёх процентов годовых от просроченной суммы и т. п.

Также приостанавливается течение срока исковой давности на период действия моратория.

Мораторий не распространяется на:

– выплату заработной платы;

– алименты;

– возмещение вреда здоровью;

– требования текущих кредиторов;

– исполнительные документы неимущественного характера;

– другие случаи, предусмотренные Кодексом Украины по процедурам банкротства.

Когда вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов?

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится одновременно с открытием производства по делу о банкротстве, что указывается в определении хозяйственного суда. Определение является основанием для приостановки совершения исполнительных действий. О введении моратория распорядитель имущества уведомляет соответствующий орган государственной исполнительной службы, частного исполнителя, у которого находится исполнительное производство на исполнении.

Когда прекращается действие моратория?

Действие моратория прекращается со дня закрытия производства по делу о банкротстве.

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