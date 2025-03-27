На что действует и не действует мораторий в банкротстве — разъяснение Минюста

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило особенности применения моратория на удовлетворение требований кредиторов, являющегося важным инструментом защиты должника во время процедуры банкротства.
Целью является защита должника от кредиторов по требованиям к должнику, возникшим до открытия производства по делу о банкротстве.
Мораторий – это остановка выполнения должником денежных обязательств и обязательств по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), срок выполнения которых настал до дня введения моратория и прекращения мер, направленных на обеспечение выполнения этих обязательств и обязательств по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), примененных ко дню введения моратория.
Запреты в период действия моратория касаются:
– взыскания на основании исполнительных и других документов, содержащих имущественные требования, в том числе на предмет залога, по которым взыскание осуществляется в судебном или внесудебном порядке согласно законодательству, кроме случаев, когда исполнительное производство находится на стадии распределения взысканных с должника денежных сумм (в том числе полученных от продажи имущества должника) или когда имущество должника, являющееся предметом обеспечения, находится на стадии продажи с момента опубликования информации о продаже, а также в случае исполнения решений по неимущественным спорам;
– исполнения требований, на которые распространяется мораторий;
– начисления неустойки (штрафа, пени), применения других финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по удовлетворению всех требований, на которые распространяется мораторий;
– применения индекса инфляции за весь период просрочки исполнения денежного обязательства, трёх процентов годовых от просроченной суммы и т. п.
Также приостанавливается течение срока исковой давности на период действия моратория.
Мораторий не распространяется на:
– выплату заработной платы;
– алименты;
– возмещение вреда здоровью;
– требования текущих кредиторов;
– исполнительные документы неимущественного характера;
– другие случаи, предусмотренные Кодексом Украины по процедурам банкротства.
Когда вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов?
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится одновременно с открытием производства по делу о банкротстве, что указывается в определении хозяйственного суда. Определение является основанием для приостановки совершения исполнительных действий. О введении моратория распорядитель имущества уведомляет соответствующий орган государственной исполнительной службы, частного исполнителя, у которого находится исполнительное производство на исполнении.
Когда прекращается действие моратория?
Действие моратория прекращается со дня закрытия производства по делу о банкротстве.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.