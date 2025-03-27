Практика судов
  1. В Украине

На что действует и не действует мораторий в банкротстве — разъяснение Минюста

17:11, 27 марта 2025
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится одновременно с открытием производства по делу о банкротстве.
На что действует и не действует мораторий в банкротстве — разъяснение Минюста
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило особенности применения моратория на удовлетворение требований кредиторов, являющегося важным инструментом защиты должника во время процедуры банкротства.

Целью является защита должника от кредиторов по требованиям к должнику, возникшим до открытия производства по делу о банкротстве.

Мораторий – это остановка выполнения должником денежных обязательств и обязательств по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), срок выполнения которых настал до дня введения моратория и прекращения мер, направленных на обеспечение выполнения этих обязательств и обязательств по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), примененных ко дню введения моратория.

Запреты в период действия моратория касаются:

– взыскания на основании исполнительных и других документов, содержащих имущественные требования, в том числе на предмет залога, по которым взыскание осуществляется в судебном или внесудебном порядке согласно законодательству, кроме случаев, когда исполнительное производство находится на стадии распределения взысканных с должника денежных сумм (в том числе полученных от продажи имущества должника) или когда имущество должника, являющееся предметом обеспечения, находится на стадии продажи с момента опубликования информации о продаже, а также в случае исполнения решений по неимущественным спорам;

– исполнения требований, на которые распространяется мораторий;

– начисления неустойки (штрафа, пени), применения других финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по удовлетворению всех требований, на которые распространяется мораторий;

– применения индекса инфляции за весь период просрочки исполнения денежного обязательства, трёх процентов годовых от просроченной суммы и т. п.

Также приостанавливается течение срока исковой давности на период действия моратория.

Мораторий не распространяется на:

– выплату заработной платы;

– алименты;

– возмещение вреда здоровью;

– требования текущих кредиторов;

– исполнительные документы неимущественного характера;

– другие случаи, предусмотренные Кодексом Украины по процедурам банкротства.

Когда вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов?

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится одновременно с открытием производства по делу о банкротстве, что указывается в определении хозяйственного суда. Определение является основанием для приостановки совершения исполнительных действий. О введении моратория распорядитель имущества уведомляет соответствующий орган государственной исполнительной службы, частного исполнителя, у которого находится исполнительное производство на исполнении.

Когда прекращается действие моратория?

Действие моратория прекращается со дня закрытия производства по делу о банкротстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст мораторий банкротство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отменил оправдательный приговор, указав, что при определенных условиях следователь может изымать образцы подписи без определения следственного судьи

Верховный Суд пояснил, когда получение образцов подписи для почерковедческой экспертизы может осуществляться следователем без определения следственного судьи.

Для привлечения к уголовной ответственности за неподачу декларации предварительное письменное уведомление от НАПК не требуется – позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с позицией апелляционного суда о том, что отсутствие уведомления НАПК о факте неподачи декларации лицом исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности по статье 366-3 УК.

Отсутствие у правоохранителей статуса потерпевших не влияет на квалификацию действий лица как угрозы в отношении работника правоохранительного органа – Верховный Суд

Адвокат утверждал, что фактически отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 345 УК, поскольку работники правоохранительных органов не были признаны потерпевшими.

Верховная Рада одобрила изменения в Уголовный кодекс относительно ответственности за вмешательство в деятельность адвоката

Парламент принял за основу законопроект, который изменяет основания для уголовной ответственности за вмешательство в работу адвокатов.

Верховный Суд высказался относительно юрисдикции суда в делах об обжаловании изъятия земли органом местного самоуправления

Верховный Суд разъяснил, что нарушение органом местного самоуправления процедуры изъятия земельного участка является основанием для обжалования его решений в административном судопроизводстве.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді