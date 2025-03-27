ВРП звільнила суддю Київського апеляційного суду Ігоря Паленика

Суддю Ігоря Паленика звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 27 березня, Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Київського апеляційного суду Паленика Ігоря Григоровича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Київського апеляційного суду Ігоря Паленика до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.