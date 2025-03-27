На Житомирщині судили 52-річного чоловіка з бойовим досвідом за ухилення від мобілізації

Чоловік відмовився брати повістку та письмово заявив, що не бажає служити.

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У Житомирській області 52-річного чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Відповідний вирок виніс Ружинський районний суд у справі № 291/764/24.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до військової служби в частинах забезпечення, логістики, зв’язку та охорони. Проте після отримання повістки він відмовився її брати та письмово заявив, що не бажає служити.

На суді обвинувачений визнав провину та пояснив, що раніше брав участь у бойових діях у 2014 році, але залишив військову частину після смерті дружини. Також зазначив, що через стан здоров’я не витримає навантажень.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову під час мобілізації) та призначив йому три роки позбавлення волі.

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