Відсутність у правоохоронців статусу потерпілих не впливає на кваліфікацію дій особи як погрози щодо працівника правоохоронного органу – Верховний Суд

Адвокат стверджував, що фактично відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК, оскільки працівників правоохоронних органів не було визнано потерпілими.

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Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 345 КК, є закінченим з моменту висловлення особою погрози застосувати гранату щодо працівників правоохоронних органу, які прибули на виклик у зв’язку з виконанням ними своїх обов’язків. Відсутність у працівників правоохоронних органів, які прибули на виклик, статусу потерпілих не впливає на кваліфікацію дій особи за ч. 1 ст. 345 КК (погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків). На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 5.02.2025 по справі 162/401/21.

Обставини справи

Обвинувачений під час затримання його працівниками правоохоронних органів за вчинення крадіжки (ст. 185 КК), поєднаної з проникненням у житло, усвідомлюючи, що зазначені правоохоронці виконують свої службові обов’язки, діючи умисно, висловив їм погрозу позбавлення життя шляхом підриву їх гранатою, при цьому повідомив, що має при собі гранати, одна з яких знаходиться у сумці біля викраденого бензотримера.

Працівники поліції сприйняли такі погрози як реальні, оскільки виявили у згаданій сумці пристрій, ззовні схожий на гранату «Ф-1», тому залишили територію зазначеного домогосподарства, побоюючись за своє життя та здоров’я.

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, засудив обвинуваченого за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185; ч. 1 ст. 345 КК.

У касаційній скарзі сторона захисту стверджує, що фактично відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК, оскільки працівників правоохоронних органів не було визнано потерпілими.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд змінив рішення судів попередніх інстанцій та перекваліфіковано дії обвинуваченого з ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК на ч. 1 ст. 162 КК.

ККС ВС вказав, що юридична конструкція ст. 345 КК – «у зв’язку з виконанням цим працівником своїх службових обов’язків» вказує на те, що злочин вчиняється саме у зв’язку з діяльністю працівника правоохоронного органу, тобто така діяльність не влаштовує винного, що спонукає до вчинення злочину. Таке спонукання (мотив злочину) викликає у винного бажання не допустити діяльності працівника правоохоронного органу, змінити її характер, припинити її тощо. Водночас основним безпосереднім об’єктом ч. 1 ст. 345 КК є суспільні відносини, що забезпечують додержання нормативно визначеного порядку виконання працівником правоохоронного органу службових обов’язків.

З об’єктивної сторони указане кримінальне правопорушення може полягати у погрозі позбавлення життя.

Згідно зі сформульованого обвинувачення та встановленими фактичними обставинами, обвинувачений усвідомлював, що прибули працівники правоохоронних органів і у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків, висловив їм погрозу застосувати гранату.

З цього моменту кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 345 КК є закінченим, оскільки має формальний склад. За таких обставин, відсутність у працівників правоохоронних органів, які прибули на виклик, статусу потерпілих не впливає на кваліфікацію за ч. 1 ст. 345 КК.

Автор: Наталя Мамченко

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