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Отсутствие у правоохранителей статуса потерпевших не влияет на квалификацию действий лица как угрозы в отношении работника правоохранительного органа – Верховный Суд

13:46, 27 марта 2025
Адвокат утверждал, что фактически отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 345 УК, поскольку работники правоохранительных органов не были признаны потерпевшими.
Отсутствие у правоохранителей статуса потерпевших не влияет на квалификацию действий лица как угрозы в отношении работника правоохранительного органа – Верховный Суд
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Уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 345 УК, считается оконченным с момента высказывания лицом угрозы применить гранату в отношении работников правоохранительного органа, прибывших на вызов в связи с исполнением ими своих обязанностей. Отсутствие у работников правоохранительных органов, прибывших на вызов, статуса потерпевших не влияет на квалификацию действий лица по ч. 1 ст. 345 УК (угроза убийством, насилием или уничтожением либо повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа, а также в отношении его близких родственников в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей). На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу № 162/401/21.

Обстоятельства дела

Обвиняемый во время задержания его работниками правоохранительных органов за совершение кражи (ст. 185 УК), соединенной с проникновением в жилье, осознавая, что указанные правоохранители выполняют свои служебные обязанности, действуя умышленно, высказал им угрозу лишения жизни путем подрыва гранатой, при этом сообщил, что имеет при себе гранаты, одна из которых находится в сумке рядом с украденным бензотриммером.

Работники полиции восприняли такие угрозы как реальные, поскольку обнаружили в указанной сумке устройство, внешне похожее на гранату «Ф-1», поэтому покинули территорию указанного домовладения, опасаясь за свою жизнь и здоровье.

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал обвиняемого виновным по ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185; ч. 1 ст. 345 УК.

В кассационной жалобе сторона защиты утверждает, что фактически отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 345 УК, поскольку работники правоохранительных органов не были признаны потерпевшими.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд изменил решения судов предыдущих инстанций и переквалифицировал действия обвиняемого с ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 УК на ч. 1 ст. 162 УК.

КУС ВС указал, что юридическая конструкция ст. 345 УК – «в связи с исполнением этим работником своих служебных обязанностей» – свидетельствует о том, что преступление совершается именно в связи с деятельностью работника правоохранительного органа, то есть такая деятельность не устраивает виновного, что побуждает его к совершению преступления. Такое побуждение (мотив преступления) вызывает у виновного желание не допустить деятельности работника правоохранительного органа, изменить ее характер, прекратить ее и т.д. При этом основным непосредственным объектом ч. 1 ст. 345 УК являются общественные отношения, обеспечивающие соблюдение нормативно определенного порядка исполнения работником правоохранительного органа служебных обязанностей.

С объективной стороны указанное уголовное правонарушение может заключаться в угрозе лишения жизни.

Согласно сформулированному обвинению и установленным фактическим обстоятельствам, обвиняемый осознавал, что прибыли работники правоохранительных органов, и в связи с исполнением ими своих обязанностей высказал им угрозу применить гранату.

С этого момента уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 345 УК, является оконченным, поскольку имеет формальный состав. При таких обстоятельствах отсутствие у работников правоохранительных органов, прибывших на вызов, статуса потерпевших не влияет на квалификацию по ч. 1 ст. 345 УК.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд полиция адвокат

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