На Житомирщине судили 52-летнего мужчину с боевым опытом за уклонение от мобилизации

Мужчина отказался брать повестку и письменно заявил, что не желает служить.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирской области 52-летнего мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Соответствующий приговор вынес Ружинский районный суд по делу № 291/764/24.

По данным суда, мужчину признали годным к военной службе в частях обеспечения, логистики, связи и охраны. Однако после получения повестки он отказался ее брать и письменно заявил, что не желает служить.

На суде обвиняемый признал вину и пояснил, что ранее участвовал в боевых действиях в 2014 году, но оставил воинскую часть после смерти жены. Также отметил, что по состоянию здоровья не выдержит нагрузок.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва по мобилизации) и назначил ему три года лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.