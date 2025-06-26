В ШААС состоялась конференция «Достаточный уровень жизни: между конституционными гарантиями и реальностью»

В Шестом ААС обсудили защиту прав граждан в военное время.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шестым апелляционным административным судом (далее - Шестой ААС) была проведена научно-практическая конференция на тему: «Достаточный уровень жизни: между конституционными гарантиями и реальностью» (далее - конференция), посвященная Дню Конституции Украины и Дням административной юстиции.

Целью мероприятия, которое состоялось в помещении Шестого ААС, стало формирование общего понимания судьями и ведущими учеными в области права обеспечиваются ли гарантированные государством и Основным Законом социальные права и их защита, в частности во время военного положения.

Перед началом мероприятия председатель Шестого ААС Елена Кузьмишина выступила со словами благодарности нашим защитникам, которые защищают наше государство от российских захватчиков. Участники конференции почтили память погибших героев минутой молчания.

С приветственным словом выступили председатель Шестого ААС Елена Кузьмишина и председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаил Смокович, которые подчеркнули актуальность и важность темы, так как основные государственные социальные гарантии устанавливаются законами с целью обеспечения конституционного права граждан на достаточный жизненный уровень.

В ходе дискуссии особое внимание было уделено проблемам правовой определенности социальных гарантий и поиска баланса между реальными возможностями государства в условиях военного положения и обязательствами, предусмотренными Конституцией. Участники конференции отметили, что современные вызовы требуют как от законодателя, так и от судебной власти гибкости, одновременно не выходя за пределы верховенства права и принципа правовой предсказуемости.

Спикеры мероприятия и участники экспертной дискуссии согласились, что административные суды, как независимый арбитр между гражданином и властью, играют ключевую роль в наполнении конституционных гарантий реальным содержанием. Через судебные решения конституционные нормы «оживают», становясь конкретными предписаниями для органов власти - повысить пенсию конкретному человеку, пересмотреть социальный стандарт.

Именно через судебную практику и научную аналитику возможно обеспечить гармоничное толкование социальных прав в свете современных вызовов, а также развивать механизмы их эффективной защиты даже в условиях ограниченных ресурсов. Особенно была подчеркнута важность правового единства в толковании понятий «достаточный жизненный уровень» и «гарантированные государством социальные стандарты» для обеспечения справедливости и доверия граждан к институтам правосудия.

Спикерами мероприятия были:

- Галина Юровская, судья Конституционного Суда Украины, кандидат юридических наук;

- Виктор Городовенко, судья Конституционного Суда Украины;

- Оксана Эпель, судья Шестого ААС, доктор юридических наук, доцент, ст. научный сотрудник Института государства и права имени В.М. Корецкого НАН Украины;

- Руслан Чернолуцкий, профессор кафедры международного права Киевского университета права НАН Украины, доктор юридических наук, адвокат; - Ирина Сопилко, член научно-исследовательской комиссии по международному праву. Корецкого НАН Украины;

- Руслан Чернолуцкий, профессор кафедры международного права и отраслевых правовых дисциплин Киевского университета права НАН Украины, доктор юридических наук, адвокат;

- Ирина Сопилко, член научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины, доктор юридических наук, профессор, советник ректора Киевского университета права НАН Украины

- Елена Карпушова, судья Шестого ААС, доктор юридических наук;

- Дмитрий Сироха, доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения

Также в конференции приняли участие председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Пасечник, и.о. председателя Государственной судебной администрации Украины Максим Пампура, заместитель Министра юстиции Андрей Гайченко, председатель Киевского окружного административного суда Олег Басай, судьи Шестого ААС и ведущие ученые в области права.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.