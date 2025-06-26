В Киеве судили спасателя, который в первые дни войны отказался от службы в ГСЧС

22 февраля 2022 года мужчина подал рапорт с просьбой уволить его со службы, аргументировав свои действия «потерей интереса к профессии».

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Киеве суд наказал спасателя, который в первые дни полномасштабного вторжения РФ отказался от службы в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. Приговор по делу № 759/8850/23 вынес Святошинский районный суд города Киева.

В материалах дела указано, что мужчина начал работать в ГСЧС в 2018 году. 22 февраля 2022 года он подал рапорт с просьбой уволить его со службы.

«Младший сержант службы гражданской защиты, пожарный-спасатель 9-ДПРЧ Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве прибыл в Святошинское районное управление ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве и сообщил, что не желает в дальнейшем проходить службу в органах и подразделениях ГСЧС Украины и подал рапорт с просьбой уволить его за систематическое невыполнение условий контракта, в котором указал, что не имеет желания выполнять условия контракта службы гражданской защиты и требования Положения о порядке прохождения службы гражданской защиты лицами рядового и начальствующего состава», — говорится в материалах дела.

Мужчина предоставил письменное объяснение, в котором указал, что решил не продолжать службу в ГСЧС «в связи с потерей желания и интереса к профессии».

С 28 февраля 2022 года он без разрешения руководства и без уважительных причин уклонился от прохождения службы гражданской защиты.

В ходе досудебного расследования мужчина признал вину и заключил соглашение с прокурором. Суд утвердил документ и признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336-1 УК Украины, и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины суд освободил обвиняемого от отбывания наказания с испытанием, установив ему испытательный срок 2 года и на основании ст. 76 УК Украины обязал периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченному органу по вопросам пробации об изменении места жительства и работы.

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