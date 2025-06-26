У Києві судили рятувальника, який у перші дні війни відмовився від служби у ДСНС

22 лютого 2022 року чоловік подав рапорт з проханням звільнити його зі служби, аргументувавши свої дії «втратою інтересу до професії».

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У Києві суд покарав рятувальника, який у перші дні повномасштабного вторгення РФ відмовився від служби у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Вирок у справі № 759/8850/23 виніс Святошинський районний суд міста Києва.

У матеріалах справи вказується, що чоловік 2018 року почав працювати у ДСНС. 22 лютого 2022 року він подав рапорт з проханням звільнити його зі служби.

«Молодший сержант служби цивільного захисту, пожежний-рятувальник 9-ДПРЧ ГУ ДСНС України у м. Києві прибув до Святошинського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві та повідомив, що не бажає в подальшому проходити службу в органах та підрозділах ДСНС України та подав рапорт з проханням звільнити його за систематичне невиконання ним умов контракту, у якому вказав, що не має бажання виконувати умови контракту служби цивільного захисту та вимоги Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу», — йдеться у матеріалах справи.

Чоловік надав письмове пояснення в якому зазначив, що вирішив не продовжувати службу в ДСНС «у зв`язку із втратою бажання та інтересу до професії».

А з 28 лютого 2022 року він без дозволу керівника та без поважних причин ухилився від проходження служби цивільного захисту.

Під час досудового розслідування чоловік провину визнав та уклав угоду з прокурором. Суд затвердив документ та визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336-1 КК України і призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України суд звільнив обвинуваченого від відбуття покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк 2 роки та на підставі ст. 76 КК України зобов`язати періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.