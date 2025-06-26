WhatsApp запустил итоги сообщений на основе ИИ – что это и как работает

Новая функция позволяет быстро просматривать содержание непрочитанных сообщений в чате.

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В WhatsApp появилась новая функция — Message Summaries (Сводки сообщений), которая позволяет быстро просматривать суть непрочитанных сообщений в чатах. Она создана на основе искусственного интеллекта Meta AI, чтобы помочь пользователям ориентироваться в переписке, когда не хватает часу.

В Meta объясняют: каждый из нас оказывался в ситуации, когда сообщений слишком много — после совещания, перелета без интернета или просто в период активной переписки. Чтобы не терять нить разговора, алгоритм ИИ может быстро сформировать краткий обзор происходящего в чате еще до того, как вы прочитаете все сообщения.

Как это работает?

Сводки создаются с помощью технологии Private Processing — то есть обработка происходит приватно, без передачи данных Meta или WhatsApp. Ни один другой участник чата не видит, что вы воспользовались этой функцией, а содержание переписки остается конфиденциальным. В компании подчеркивают: конфиденциальность — в приоритете.

Новая функция полностью добровольная и по умолчанию отключена. Ее можно активировать вручную в настройках конфиденциальности. Кроме того, пользователи могут самостоятельно выбирать, для каких чатов разрешить функции на основе ИИ — через раздел Advanced Chat Privacy.

Включить ее можно в меню «Настройки» > «Чаты» > «Приватная обработка», где доступны параметры управления отдельными функциями.

Сначала Meta запускает эту функцию в США с поддержкой английского языка. Позже в этом году она станет доступна и в других странах и языках.

Компания заявила, что новый стек позволяет WhatsApp получать приватный доступ к контексту вашего чата для обработки запросов с помощью собственного ИИ. Это дает возможность формировать сводки сообщений или предлагать варианты для ответов.

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