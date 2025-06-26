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Правительство выделило 960 млн грн на модернизацию школьных столовых в 2025 году

12:37, 26 июня 2025
Средства пойдут на модернизацию столовых и пищеблоков для военные лицеи и лицеи с усиленной военно-физической подготовкой.
Правительство выделило 960 млн грн на модернизацию школьных столовых в 2025 году
Фото: НУШ
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Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение о распределении субвенции из государственного бюджета на модернизацию столовых и пищеблоков учебных заведений, включая военные лицеи и лицеи с усиленной военно-физической подготовкой, в 2025 году. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

В этом году субвенция составляет 960 млн грн, из которых 307,6 млн грн распределены на 23 проекта, отобранные на конкурсной основе через экосистему DREAM. Эта платформа автоматически формирует рейтинг проектов по бальной системе на основе их приоритетности. Отбор проводила комиссия МОН с участием независимых экспертов, представителей областных администраций и территориальных громад. Процесс отбора проектов продолжается.

Кто может претендовать на финансирование?

  • Военные лицеи и лицеи с усиленной военно-физической подготовкой.
  • Учебные заведения с количеством учеников от 200 (или от 100, если школа является единственной в громаде).
  • Учреждения, которые проводят обучение в очном или смешанном формате и имеют укрытия или планируют их обустроить до конца 2025 года.

Обязательные условия: наличие проектной документации с экспертизой, техническая способность для логистики по модели «опорная кухня» и софинансирование из местных бюджетов.

Реформа школьного питания

Субвенция поддерживает реформу школьного питания, инициированную первой леди Еленой Зеленской. Она направлена на обеспечение качественного питания в учебных заведениях, формирование культуры здорового питания и ее распространение среди украинских семей

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Кабинет Министров Украины школа

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