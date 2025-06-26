Уряд виділив 960 млн грн на модернізацію шкільних їдалень у 2025 році

Кошти підуть на модернізацію їдалень та харчоблоків для військові ліцеї та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Фото: НУШ

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Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження про розподіл субвенції з державного бюджету на модернізацію їдалень та харчоблоків закладів освіти, включаючи військові ліцеї та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, у 2025 році. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Цьогорічна субвенція становить 960 млн грн, з яких 307,6 млн грн розподілено на 23 проекти, відібрані на конкурсній основі через екосистему DREAM. Ця платформа автоматично формує рейтинг проектів за бальною системою на основі їхньої пріоритетності. Відбір проводила комісія МОН за участю незалежних експертів, представників обласних адміністрацій та територіальних громад. Процес відбору проектів триває.

Хто може претендувати на фінансування?

Військові ліцеї та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Заклади освіти з кількістю учнів від 200 (або від 100, якщо школа є єдиною в громаді).

Заклади, які проводять навчання в очному чи змішаному форматі та мають укриття або планують їх облаштувати до кінця 2025 року.

Обов’язкові умови: наявність проектної документації з експертизою, технічна спроможність для логістики за моделлю «опорна кухня» та співфінансування з місцевих бюджетів.

Реформа шкільного харчування

Субвенція підтримує реформу шкільного харчування, ініційовану першою леді Оленою Зеленською. Вона спрямована на забезпечення якісного харчування в закладах освіти, формування культури здорового харчування та її поширення серед українських сімей.

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