WhatsApp запустив підсумки повідомлень на основі ШІ — що це і як працює

Нова функція дозволяє швидко переглядати зміст непрочитаних повідомлень у чатах.

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У WhatsApp з’явилася нова функція — Message Summaries (Підсумки повідомлень), яка дозволяє швидко переглядати суть непрочитаних повідомлень у чатах. Її створено на основі штучного інтелекту Meta AI, аби допомогти користувачам орієнтуватися в переписці, коли бракує часу.

У Meta пояснюють: кожен із нас опинявся в ситуації, коли повідомлень забагато — після наради, перельоту без інтернету чи просто за активного листування. Щоб не втрачати суть розмови, ШІ-алгоритм може швидко сформувати короткий огляд того, що відбувалося в чаті, ще до того, як ви прочитаєте всі повідомлення.

Як це працює?

Підсумки створюються за допомогою технології Private Processing — тобто обробка відбувається приватно, без передачі даних Meta або WhatsApp. Жоден інший учасник чату не бачить, що ви скористалися функцією, а вміст переписки залишається конфіденційним. У компанії підкреслюють: приватність — у пріоритеті.

Нова функція — повністю добровільна і за замовчуванням вимкнена. Її можна активувати вручну в налаштуваннях конфіденційності. Крім того, є можливість самостійно обирати, для яких чатів дозволити функції на базі ШІ — через Advanced Chat Privacy.

Увімкнути її можна в розділі «Налаштування» > «Чати» > «Приватна обробка», де можна вмикати та вимикати окремі функції.

Спочатку Meta запускає цю функцію в США з підтримкою англійської мови. Пізніше цього року вона буде доступна в інших країнах і мовах.

Компанія заявила, що новий стек дозволяє WhatsApp отримувати приватний доступ до контексту з вашого чату для обробки запитів за допомогою свого штучного інтелекту. Це дозволяє йому узагальнювати повідомлення або надавати пропозиції щодо написання.