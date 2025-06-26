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Галина Третьякова предлагает уменьшить пенсионный возраст для определенных категорий женщин

12:18, 26 июня 2025
Третьякова предлагает уменьшить пенсионный возраст для женщин, родивших и воспитавших ребенка до шестилетнего возраста, на один год за каждого ребенка.
Галина Третьякова предлагает уменьшить пенсионный возраст для определенных категорий женщин
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Парламентский комитет по вопросам социальной политики обсудил законопроекты 5566 и 5566-1 о внесении изменений в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно некоторых вопросов определения пенсионного возраста и некоторых вопросов уменьшения пенсионного возраста и досрочного выхода на пенсию для женщин.

Во время обсуждения глава Комитета Галина Третьякова предложила внести доработанный Комитетом законопроект, которым предлагается уменьшить пенсионный возраст для женщин, родивших ребенка и воспитавших его до шестилетнего возраста, на один год за каждого ребенка.

Напомним, еще в 2021 году группа народных депутатов во главе с Галиной Третьяковой внесла в парламент законопроект 5566, которым тогда предлагалось установить, что, начиная с 1 января 2023 года, возраст, дающий право на назначение пенсии по возрасту, ежегодно увеличивается на один месяц. Также предлагалось, чтобы женщины, родившие ребенка и воспитавшие его до шестилетнего возраста, имели право на уменьшение пенсионного возраста на шесть месяцев. При этом указанное уменьшение для женщин применяется за каждого ребенка, но не может быть снижено более чем на 3 года.

Очевидно, что на данный момент эти законопроекты нуждаются в существенной доработке.

Автор: Наталя Мамченко

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