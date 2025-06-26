Галина Третьякова пропонує зменшити пенсійний вік для певних категорій жінок

Третьякова пропонує зменшити пенсійний вік для жінок, які народили дитину та виховали її до шестирічного віку, на один рік за кожну дитину.

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Парламентський комітет з питань соціальної політики обговорив законопроекти 5566 та 5566-1 про внесення змін до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо деяких питань визначення пенсійного віку та щодо деяких питань зменшення пенсійного віку та дострокового виходу на пенсію для жінок.

Під час обговорення голова Комітету Галина Третьякова запропонувала внести доопрацьований Комітетом законопроект, яким пропонується зменшити пенсійний вік для жінок, які народили дитину та виховали її до шестирічного віку, на один рік за кожну дитину.

Нагадаємо, ще в 2021 році група народних депутатів на чолі із Галиною Третьяковою внесла до парламенту законопроект 5566, яким тоді пропонувалося встановити, що, починаючи з 1 січня 2023 року, вік, який надає право на призначення пенсії за віком, щороку збільшується на один місяць. Також пропонувалося, щоб жінки, які народили дитину та виховали її до шестирічного віку, мали право на зменшення пенсійного віку на шість місяців. При цьому зазначене зменшення для жінок застосовується за кожну дитину, але не може бути зниженим більше, ніж на 3 роки.

Наразі, вочевидь, дані законопроекти потребують суттєвого доопрацювання.

Автор: Наталя Мамченко

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