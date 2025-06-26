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2,2 млн гривень працівникам за кордон – посадовця держустанови судитимуть за розтрату грошей на зарплати

18:37, 26 червня 2025
Посадовцю держустанови загрожує 8 років за незаконну зарплатну схему.
2,2 млн гривень працівникам за кордон – посадовця держустанови судитимуть за розтрату грошей на зарплати
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Прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти посадовця Державної інноваційної фінансово-кредитної установи за звинуваченням у розтраті майна (ч. 4 ст. 191 КК України). Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Слідство встановило, що в червні 2022 року обвинувачений санкціонував нарахування та виплату заробітної плати трьом працівникам, які перебували за кордоном. Згідно з урядовою постановою, такі працівники мали право на зарплату лише за умови офіційного відрядження. В іншому разі вони повинні були повернутися до України, оформити відпустку без збереження зарплати або звільнитися.

Проте з червня 2022 року по березень 2024 року трьом працівникам, які перебували за кордоном, безпідставно виплатили понад 2,2 млн грн, включно з єдиним соціальним внеском, завдавши установі збитків на цю суму.

Наразі справу передано до суду. За статтею обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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прокуратура Київ зарплата кордон

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