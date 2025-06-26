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На Закарпатті подружжя перевозило ухилянтів до кордону під виглядом доставки хліба

19:49, 26 червня 2025
Прикордонники затримали подружжя та їхнього спільника, які за 5 тисяч доларів організовували незаконне переправлення чоловіків через Тису.
На Закарпатті подружжя перевозило ухилянтів до кордону під виглядом доставки хліба
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На Закарпатті викрили сімейний бізнес із переправлення ухилянтів через кордон. Ділки доставляли в прикордоння порушників хлібним фургоном. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Так, до організації протиправної діяльності були причетні подружжя з села Луг та їхній спільник – житель села Косівська Поляна.

Ділки придумали схему, за якою під виглядом доставки хліба перевозили у прикордоння чоловіків призовного віку, поселяли їх у себе вдома, а далі давали вказівку, щоб ті перепливали Тису.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, зловмисників заскочили на гарячому, коли ті саме намагалися переправити в Румунію 24-річного львів'янина. Свої послуги ділки оцінили у 5 тисяч доларів.

Усіх трьох фігурантів кримінального провадження затримали в порядку ст.208 КПК України. Їм вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

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