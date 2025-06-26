На Закарпатье супруги перевозили уклонистов к границе под видом доставки хлеба

Пограничники задержали супругов и их сообщника, которые за 5 тысяч долларов организовывали незаконную переправку мужчин через Тису.

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На Закарпатье разоблачили семейный бизнес по переправке уклонистов через границу. Дельцы доставляли в приграничные районы нарушителей на хлебном фургоне. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

К организации противоправной деятельности были причастны супруги из села Луг и их сообщник — житель села Косовская Поляна.

Дельцы разработали схему, по которой под видом доставки хлеба перевозили в приграничные районы мужчин призывного возраста, размещали их у себя дома, а затем давали указания переплывать реку Тиса.

В рамках уголовного производства, открытого по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст. 332 УК Украины, злоумышленников задержали с поличным во время попытки переправить в Румынию 24-летнего жителя Львова. Стоимость «услуг» дельцы оценили в 5 тысяч долларов.

Всех трёх фигурантов уголовного производства задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Им уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

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