Практика судов
  1. В Украине

2,2 млн гривен работникам за границу – чиновника госучреждения будут судить за растрату денег на зарплаты

18:37, 26 июня 2025
Должностному лицу госучреждения грозит 8 лет за незаконную зарплатную схему.
2,2 млн гривен работникам за границу – чиновника госучреждения будут судить за растрату денег на зарплаты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратура направила в суд обвинительный акт против чиновника Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения по обвинению в растрате имущества (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Следствие установило, что в июне 2022 года обвиняемый санкционировал начисление и выплату заработной платы трем работникам, которые находились за границей. Согласно правительственному постановлению, такие работники имели право на зарплату только при условии официальной командировки. В противном случае они должны были вернуться в Украину, оформить отпуск без сохранения зарплаты или уволиться.

Однако с июня 2022 года по март 2024 года трем работникам, которые находились за границей, безосновательно выплатили более 2,2 млн грн, включая единый социальный взнос, нанеся учреждению ущерб на эту сумму.

Сейчас дело передано в суд. По статье обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

прокуратура Киев зарплата граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты о компенсации инвестиций через налоги

Инвестиционные проекты, которые можно будет компенсировать через налоги, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности.

Служба судебной охраны оказалась в кадровом кризисе – не хватает более 60% личного состава

Каждый месяц увольняются 20-25 сотрудников Судебной охраны, а заработная плата составляет менее 15 тысяч гривен в месяц.

Мужчина не смог доказать, что 12 лет не знал о заключении его женой договора дарения, а не договора купли-продажи – что решил Верховный Суд

Верховный Суд указал, что истец должен был доказать невозможность узнать о заключении притворной сделки раньше.

Кабмин в изменениях в бюджет предлагает предусмотреть 1,7 млн расходов на еще не созданный Специализированный административный суд

Отбор судей нового Специализированного административного суда может занять не один год, сам суд не создан как юрлицо, но правительство уже предусмотрело на него в изменениях в бюджет 1,76 млн грн расходов.

Предприятия из перечня Минобороны Defence City получат гарантии защиты от уголовного преследования

Для предприятий, которых Минобороны включит в перечень Defence City, выполнение оборонного контракта будет считаться обстоятельством, исключающим уголовную противоправность деяния – Арахамия, Гетманцев и другие зарегистрировали пакет законопроектов, предусматривающий изменения в УК и УПК.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду