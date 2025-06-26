2,2 млн гривен работникам за границу – чиновника госучреждения будут судить за растрату денег на зарплаты

Должностному лицу госучреждения грозит 8 лет за незаконную зарплатную схему.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратура направила в суд обвинительный акт против чиновника Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения по обвинению в растрате имущества (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Следствие установило, что в июне 2022 года обвиняемый санкционировал начисление и выплату заработной платы трем работникам, которые находились за границей. Согласно правительственному постановлению, такие работники имели право на зарплату только при условии официальной командировки. В противном случае они должны были вернуться в Украину, оформить отпуск без сохранения зарплаты или уволиться.

Однако с июня 2022 года по март 2024 года трем работникам, которые находились за границей, безосновательно выплатили более 2,2 млн грн, включая единый социальный взнос, нанеся учреждению ущерб на эту сумму.

Сейчас дело передано в суд. По статье обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.