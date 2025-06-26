У ШААС відбулася конференція «Достатній рівень життя: між конституційними гарантіями і реальністю»

У Шостому ААС обговорили захист прав громадян у воєнний час.

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Шостим апеляційний адміністративним судом (далі – Шостий ААС) було проведено науково-практичну конференціюна тему: «Достатній рівень життя: між конституційними гарантіями і реальністю» (далі – конференція), яка присвячена Дню Конституції України та Дням адміністративної юстиції.

Метою заходу, який відбувся у приміщенні Шостого ААС, стало формування спільного розуміння суддями та провідними науковцями у галузі права чи забезпечуються, гарантовані державою і Основним Законом соціальні права та їх захист, зокрема під час воєнного стану.

Перед початком заходу голова Шостого ААС Олена Кузьмишина виступила зі словами вдячності нашим захисникам, які боронять нашу державу від російських загарбників. Учасники конференції вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

Із вітальним словом виступили голова Шостого ААС Олена Кузьмишина та голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович, які наголосили на актуальності та важливості теми, тому що основні державні соціальні гарантії встановлюються законами з метою забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень.

У ході дискусії особливу увагу було приділено проблемам правової визначеності соціальних гарантій та пошуку балансу між реальними можливостями держави в умовах воєнного стану та зобов’язаннями, передбаченими Конституцією. Учасники конференції наголосили, що сучасні виклики вимагають як від законодавця, так і від судової влади гнучкості, водночас не виходячи за межі верховенства права та принципу правової передбачуваності.

Спікери заходу та учасники експертної дискусії погодилися, що адміністративні суди, як незалежний арбітр між громадянином та владою, відіграють ключову роль у наповненні конституційних гарантій реальним змістом. Через судові рішення конституційні норми “оживають”, стаючи конкретними приписами для органів влади – підвищити пенсію конкретній людині, переглянути соціальний стандарт.

Саме через судову практику і наукову аналітику можливо забезпечити гармонійне тлумачення соціальних прав у світлі сучасних викликів, а також розвивати механізми їх ефективного захисту навіть в умовах обмежених ресурсів. Особливо було підкреслено важливість правової єдності у тлумаченні понять «достатній життєвий рівень» та «гарантовані державою соціальні стандарти» для забезпечення справедливості та довіри громадян до інституцій правосуддя.

Спікерами заходу були:

– Галина Юровська, суддя Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук;

– Віктор Городовенко, суддя Конституційного Суду України;

– Оксана Епель, суддя Шостого ААС, доктор юридичних наук, доцент, ст. науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;

– Руслан Чорнолуцький, професор кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін Київського університету права НАН України, доктор юридичних наук, адвокат;

– Ірина Сопілко, член науково-консультативної ради Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор, радник ректора Київського університету права НАН України

– Олена Карпушова, суддя Шостого ААС, доктор юридичних наук;

– Дмитро Сіроха, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент.

Також у конференції взяли участь голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Пасічник, т.в.о. голови Державної судової адміністрації України Максим Пампура, заступник Міністра юстиції Андрій Гайченко, голова Київського окружного адміністративного суду Олег Басай, судді Шостого ААС та провідні науковці у галузі права.

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