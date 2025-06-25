Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

Які люди на Канарах — співачка Слава Камінська оприлюднила фото з нібито Януковичем

09:28, 25 червня 2025
Колишня учасниця гурту «НеАнгели» Слава Камінська опублікувала фото з чоловіком, дуже схожим на Януковича.
Які люди на Канарах — співачка Слава Камінська оприлюднила фото з нібито Януковичем
Фото: babaslavka / Instagram
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українська співачка Слава Камінська, колишня учасниця гурту "НеАнгели", оприлюднила в мережі фото з нібито Віктором Януковичем. Селфі з чоловіком, схожим на Януковича вона підписала так: "Які люди на Канарах".

На знімку Камінська позує з нібито Янковичем на тлі вивіски "Ібіца".

Це фото викликало бурхливі обговорення серед користувачів. Деякі вважають, що фотографію було відредаговано у фотошопі або за допомогою ШІ. Люди звернули увагу, що зріст Януковича близько 190 см, коли ж у Слави - 170, а на фото чоловік здається майже одного зросту з артисткою. На обличчі "Януковича", який виглядає значно молодше, ніж експрезидент України, помітні розмиття, неприродні контури та спотворене освітлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Віктор Янукович шоу-бізнес

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін підготував зміни до закону про бюджет-2025 – кого вони торкнуться

Законопроект про зміни до держбюджету на 2025 рік стосується ЄСВ для військовослужбовців і поліцейських, прожиткового мінімуму для розрахунку окладів прокурорів, повноважень Кабміну «перекидати» кошти на оборону.

«Ти психічно хвора, тебе потрібно лікувати», — суд покарав вчительку, яка цькувала ученицю за нетрадиційну сексуальну орієнтацію

Після публічного обговорення сексуальної орієнтації під час класної години, дівчина перестала відвідувати школу та почала погано вчитися, хоча була відмінницею.

На зустрічі Володимира Зеленського з Трампом були присутні високопосадовці з обох сторін, фото

Офіс Президента показав, хто був присутній на зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, фото.

З розділу «керівництво» сайту Офісу Генпрокурора зникла інформація про ще одного заступника Генпрокурора

Інформація про заступника Генпрокурора Антона Войтенка видалена з розділу «керівництво» сайту ОГП.

Кабмін змінив процедуру надання доступу до ЄДР та Реєстру нерухомості

У певних випадках спочатку фактичне місцезнаходження органу буде перевіряти та підтверджувати обласна військова адміністрація.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду