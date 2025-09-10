Судья Новоайдарского районного суда отстранен от правосудия по дисциплинарному решению ВСП

Судья Елена Иванова временно отстранена от осуществления правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты ВСП.

Судья Новоайдарского районного суда Луганской области Инова Елена Николаевна временно отстранена от осуществления правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Третьей Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 10 сентября 2025 года, судья Новоайдарского районного суда Луганской области Иванова Елена Николаевна отстранена от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности, такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судьи от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения о его освобождении от должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

