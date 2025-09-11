ВСП отказалась рассматривать продление отстранения судьи – ходатайство подали с опозданием

Ходатайство Генпрокуратуры вернули из-за процедурных недостатков.

Высший совет правосудия вернул без рассмотрения ходатайство заместителя Генерального прокурора Марии Вдовиченко о продлении временного отстранения судьи Марьинского районного суда Донецкой области, командированного в Апостоловский районный суд Днепропетровской области, от осуществления правосудия. Причиной отказа стало подача ходатайства с пропуском установленного законом срока, сообщили в ВСП.

Такое решение принято в связи с тем, что заместитель Генерального прокурора обратился в Высший совет правосудия с ходатайством о продлении срока временного отстранения судьи Марьинского районного суда Донецкой области (командированного в Апостоловский районный суд Днепропетровской области) от осуществления правосудия с пропуском установленного законом срока.

Указанное обстоятельство в соответствии с требованиями закона делает невозможным рассмотрение этого ходатайства и является основанием для его возврата без рассмотрения.

В ВСП отметили, что 21 августа 2025 года Высший совет правосудия временно, до 12 сентября 2025 года, отстранил судью в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Судья подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью второй статьи 28, частью первой статьи 1141, частью третьей статьи 332, частью второй статьи 28, частью первой статьи 366, частью второй статьи 3761 Уголовного кодекса Украины, а именно в действиях, совершенных по предварительному сговору группой лиц; препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины; организации незаконной переправки лиц через государственную границу; в служебном подлоге, а также в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему документооборота суда.

