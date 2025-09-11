Практика судов
  1. Суд инфо
  2. / В Украине

ВСП отказалась рассматривать продление отстранения судьи – ходатайство подали с опозданием

12:54, 11 сентября 2025
Ходатайство Генпрокуратуры вернули из-за процедурных недостатков.
ВСП отказалась рассматривать продление отстранения судьи – ходатайство подали с опозданием
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия вернул без рассмотрения ходатайство заместителя Генерального прокурора Марии Вдовиченко о продлении временного отстранения судьи Марьинского районного суда Донецкой области, командированного в Апостоловский районный суд Днепропетровской области, от осуществления правосудия. Причиной отказа стало подача ходатайства с пропуском установленного законом срока, сообщили в ВСП.

Такое решение принято в связи с тем, что заместитель Генерального прокурора обратился в Высший совет правосудия с ходатайством о продлении срока временного отстранения судьи Марьинского районного суда Донецкой области (командированного в Апостоловский районный суд Днепропетровской области) от осуществления правосудия с пропуском установленного законом срока.

Указанное обстоятельство в соответствии с требованиями закона делает невозможным рассмотрение этого ходатайства и является основанием для его возврата без рассмотрения.

В ВСП отметили, что 21 августа 2025 года Высший совет правосудия временно, до 12 сентября 2025 года, отстранил судью в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Судья подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью второй статьи 28, частью первой статьи 1141, частью третьей статьи 332, частью второй статьи 28, частью первой статьи 366, частью второй статьи 3761 Уголовного кодекса Украины, а именно в действиях, совершенных по предварительному сговору группой лиц; препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины; организации незаконной переправки лиц через государственную границу; в служебном подлоге, а также в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему документооборота суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Помощник судьи местного общего суда теперь должен получать 27 тысяч грн, апелляционного – 34,5 тысяч грн — ГСА озвучила оклады после постановления Кабмина

Секретарь судебного заседания в местном общем суде после этих изменений должен получать 17-19,5 тысяч грн, а главный специалист от 14,8 тысяч грн до 19,5 тысяч грн.

В Верховном Суде напомнили, что ожидают от ВККС объявления нового конкурса в кассационные суды

В 2019-2025 годах Верховный Суд по разным причинам «потерял» уже 51 судью.

ЕСПЧ признал нарушение Конвенции в деле экс-судьи Родиона Киреева, которого в 2014 году огласили в розыск

В деле скандального экс-судьи Печерского райсуда Киева Родиона Киреева Европейский суд по правам человека признал нарушение статьи 6 Конвенции из-за отказа в доступе к высшим судам.

Может ли государство принудительно забрать у владельца только часть земельного участка, если после этого остальная часть земли не может использоваться по назначению — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что в случае принятия решения о принудительном отчуждении земельных участков по мотивам общественной необходимости, при наличии обоснованного требования владельца, который доказывает невозможность рационального использования остатка земельного участка по его целевому назначению, органы государственной власти обязаны обеспечить отчуждение всего земельного участка, а не только его части.

Верховный Суд указал, когда земельный участок может быть принудительно отчужден в государственную или коммунальную собственность

Верховный Суд высказался по поводу отсутствия у органа местного самоуправления обязанности доказывать общественную необходимость отчуждения земельного участка под размещение объектов, связанных с добычей полезных ископаемых общегосударственного значения.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду