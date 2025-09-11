ВРП відмовилася розглядати продовження відсторонення судді – клопотання подали із запізненням

Клопотання Генпрокуратури повернули через процедурні недоліки.

Вища рада правосуддя повернула без розгляду клопотання заступника Генерального прокурора Марії Вдовиченко щодо продовження тимчасового відсторонення судді Мар’їнського районного суду Донецької області, відрядженого до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області, від здійснення правосуддя. Причиною відмови стало подання клопотання з пропуском встановленого законом строку, повідомили у ВРП.

Таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що заступник Генерального прокурора звернувся до Вищої ради правосуддя із клопотанням про продовження строку тимчасового відсторонення судді Мар’їнського районного суду Донецької області (відряджений до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області) від здійснення правосуддя із пропуском встановленого законом строку.

Вказана обставина відповідно до вимог закону унеможливлює розгляд цього клопотання та є підставою для повернення його без розгляду.

У ВРП зазначили, що 21 серпня 2025 року Вища рада правосуддя тимчасово, до 12 вересня 2025 року, відсторонила суддю у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Суддя підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 28, частиною першою статті 1141, частиною третьою статті 332, частиною другою статті 28, частиною першою статті 366, частиною другою статті 3761 Кримінального кодексу України, а саме у діях, вчинених за попередньою змовою групою осіб; перешкоджанні діяльності Збройних Сил України; організації незаконного переправлення осіб через державний кордон; у службовому підробленні, а також у незаконному втручанні в автоматизовану систему документообігу суду.

