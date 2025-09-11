Практика судів
  1. Суд інфо
  2. / В Україні

ВРП відмовилася розглядати продовження відсторонення судді – клопотання подали із запізненням

12:54, 11 вересня 2025
Клопотання Генпрокуратури повернули через процедурні недоліки.
ВРП відмовилася розглядати продовження відсторонення судді – клопотання подали із запізненням
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя повернула без розгляду клопотання заступника Генерального прокурора Марії Вдовиченко щодо продовження тимчасового відсторонення судді Мар’їнського районного суду Донецької області, відрядженого до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області, від здійснення правосуддя. Причиною відмови стало подання клопотання з пропуском встановленого законом строку, повідомили у ВРП.

Таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що заступник Генерального прокурора звернувся до Вищої ради правосуддя із клопотанням про продовження строку тимчасового відсторонення судді Мар’їнського районного суду Донецької області (відряджений до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області) від здійснення правосуддя із пропуском встановленого законом строку.

Вказана обставина відповідно до вимог закону унеможливлює розгляд цього клопотання та є підставою для повернення його без розгляду.

У ВРП зазначили, що 21 серпня 2025 року Вища рада правосуддя тимчасово, до 12 вересня 2025 року, відсторонила суддю у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Суддя підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 28, частиною першою статті 1141, частиною третьою статті 332, частиною другою статті 28, частиною першою статті 366, частиною другою статті 3761 Кримінального кодексу України, а саме у діях, вчинених за попередньою змовою групою осіб; перешкоджанні діяльності Збройних Сил України; організації незаконного переправлення осіб через державний кордон; у службовому підробленні, а також у незаконному втручанні в автоматизовану систему документообігу суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Помічник судді місцевого загального суду тепер має отримувати 27 тисяч грн, апеляційного – 34,5 тисяч грн — ДСА озвучила оклади після постанови Кабміну

Секретар судового засідання у місцевому загальному суді після цих змін має отримувати 17-19,5 тисяч грн, а головний спеціаліст від 14,8 тисяч грн до 19,5 тисяч грн.

У Верховному Суді нагадали, що очікують від ВККС оголошення нового конкурсу до касаційних судів

У 2019-2025 роках Верховний Суд з різних причин «втратив» вже 51 суддю.

ЄСПЛ визнав порушення Конвенції у справі екссудді Родіона Кірєєва, якого у 2014 році оголосили в розшук

У справі скандального екссудді Печерського райсуду Києва Родіона Кірєєва Європейський суд з прав людини визнав порушення статті 6 Конвенції через відмову в доступі до вищих судів.

Чи може держава примусово забрати у власника лише частину земельної ділянки, якщо після цього решта землі не може використовуватися за призначенням – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що у разі прийняття рішення про примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, за наявності обґрунтованої вимоги власника, який доводить неможливість раціонального використання залишку земельної ділянки за її цільовим призначенням, органи державної влади зобов’язані забезпечити відчуження всієї земельної ділянки, а не лише її частини.

Верховний Суд вказав, коли земельна ділянка може бути примусово відчужена у державну чи комунальну власність

Верховний Суд висловився щодо відсутності обов’язку органу місцевого самоврядування доводити суспільну необхідність відчуження земельної ділянки під розміщення об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду