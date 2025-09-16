ВСП внесет Президенту Украины представление о назначении четырех судей

Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении одного судьи на должность в апелляционный суд и трех судей на должности в местные суды, а именно:
Кравченко Евгения Дмитриевича – на должность судьи Шестого апелляционного административного суда;
Гаевого Александра Викторовича – на должность судьи Покровского городского суда Днепропетровской области;
Гуковой Русланы Михайловны – на должность судьи Покровского городского суда Днепропетровской области;
Гнатик Анны Викторовны – на должность судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области.
