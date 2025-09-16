ВРП внесе Президентові України подання про призначення чотирьох суддів

Вища рада правосуддя подасть Президенту кандидатури нових суддів для апеляційних і місцевих судів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення одного судді на посаду до апеляційного суду та трьох суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Кравченка Євгена Дмитровича – на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Гаєвого Олександра Вікторовича – на посаду судді Покровського міського суду Дніпропетровської області;

Гукової Руслани Михайлівни – на посаду судді Покровського міського суду Дніпропетровської області;

Гнатик Ганни Вікторівни – на посаду судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.