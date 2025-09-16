ВРП внесе Президентові України подання про призначення чотирьох суддів

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення одного судді на посаду до апеляційного суду та трьох суддів на посади до місцевих судів, а саме:
Кравченка Євгена Дмитровича – на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду;
Гаєвого Олександра Вікторовича – на посаду судді Покровського міського суду Дніпропетровської області;
Гукової Руслани Михайлівни – на посаду судді Покровського міського суду Дніпропетровської області;
Гнатик Ганни Вікторівни – на посаду судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області.
