Совещательная группа экспертов внесла изменения в Методологию оценки кандидатов

В Методологию оценки моральных качеств и уровня компетентности в сфере права внесены изменения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совещательная группа экспертов 15 сентября провела заседание, на котором рассмотрела два вопроса — заявление члена СГЭ о самоотводе и изменения в Методологию оценки моральных качеств и уровня компетентности в сфере права.

В частности, СГЭ дополнила подпункт (II) пункта (d) части четвертой статьи 2 Методологии словами «Правила профессиональной этики судьи КСУ» с учетом того, что 22 июля 2025 года Конституционный Суд Украины принял постановление об утверждении Правил профессиональной этики судьи КСУ, и эти правила фактически стали частью необходимых профессиональных знаний судей Конституционного Суда, а значит, и кандидатов на должности судей КСУ.

Кроме этого, СГЭ рассмотрела и удовлетворила заявление председателя СГЭ Оксаны Васильченко о самоотводе ввиду возможного конфликта интересов с кандидаткой на должность судьи КСУ Яной Ивановной Ленгер — профессоркой кафедры конституционного, административного и международного права юридического факультета Волынского национального университета имени Леси Украинки.

КГЭ напомнила, что Ленгер участвует в конкурсе на должность судьи КСУ по квоте съезда судей Украины.

Также в конце заседания председатель СГЭ проинформировала общественность о статусе конкурсов на должности судей КСУ.

Она отметила, что вакантными остаются 6 должностей судей Конституционного Суда Украины — по 2 должности от каждого субъекта назначения.

Что касается конкурсов по квотам Президента Украины и Верховной Рады Украины, то 18 февраля 2025 года СГЭ завершила оценку кандидатов на должности судей КСУ и уже 19 февраля передала все необходимые документы для назначения новых судей Конституционного Суда Украины.

По состоянию на сегодня Президент назначил одного нового судью КСУ, еще две должности остаются вакантными. Также вакантными остаются 2 должности судей КСУ по квоте Парламента.

В рамках конкурса по квоте съезда судей Украины продолжается анализ материалов по кандидатам, который по закону должен завершиться не позднее 29 декабря, включая проведение собеседований с кандидатами.

Ранее сообщалось, что на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей имеется 17 претендентов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.