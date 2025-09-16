Дорадча група експертів внесла зміни до Методології оцінювання кандидатів

До Методології оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права внесли зміни.

Дорадча група з відбору кандидатів на посади суддів Конституційного Суду провела засідання, на якому розглянула два питання – заяву членкині ДГЕ про самовідвід та зміни до Методології оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права.

Зокрема, ДГЕ доповнила підпункт (II) пункту (d) частини четвертої статті 2 Методології словами “Правила професійної етики судді КСУ” з огляду на те, що 22 липня 2025 року Конституційний Суд України ухвалив постанову про затвердження Правил професійної етики судді КСУ і ці правила фактично стали частиною необхідних професійних знань суддів Конституційного Суду, а відтак і кандидатів на посади суддів КСУ.

Крім цього, ДГЕ розглянула та задовольнила заяву голови ДГЕ Оксани Васильченко про самовідвід з огляду на можливий конфлікт інтересів з кандидаткою на посаду судді КСУ Яною Іванівною Ленгер – професоркою кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права юридичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Дорадча група експертів нагадала, що Ленгер бере участь у конкурсі на посаду судді КСУ за квотою зʼїзду суддів України.

Також наприкінці засідання голова ДГЕ поінформувала громадськість про статуси конкурсів на посади суддів КСУ.

Вона зазначила, що вакантними є 6 посад суддів Конституційного Суду України – по 2 посади від кожного субʼєкта призначення.

Щодо конкурсів за квотами Президента України та Верховної Ради України, то 18 лютого 2025 року ДГЕ завершила оцінювання кандидатів на посади суддів КСУ і вже 19 лютого передала всі необхідні документи для призначення нових суддів Конституційного Суду України.

Станом на сьогодні Президент призначив одного нового суддю КСУ, ще дві посади залишаються вакантними, також залишаються вакантними 2 посади суддів КСУ за квотою Парламенту.

В межах конкурсу за квотою зʼїзду суддів України триває аналіз матеріалів щодо кандидатів, який за Законом має завершитися не пізніше 29 грудня, в тому числі й проведення співбесід з кандидатами.

