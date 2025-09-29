Практика судов
Сотрудники Днепропетровского окружного административного суда вместе с защитником Украины посетили детский дом

18:09, 29 сентября 2025
Воспитанники детского дома-интерната получили подарки и слова поддержки.
Сотрудники Днепропетровского окружного административного суда вместе с военнослужащим Вооруженных Сил Украины посетили детский дом-интернат для детей с особыми потребностями.

«Целью встречи было не только передать подарки от коллектива суда, но и подарить воспитанникам внимание, общение и веру в лучшее будущее», – сообщили в суде.

Коллектив суда вручил детям фрукты, сладости и необходимые вещи, а также провел патриотический час. Александр Пивторацкий, участник боев под Иловайском в 2014 году и Серебрянским лесом, рассказал о своем опыте в окружении в Иловайском котле, обстреле во время эвакуации «зеленым коридором» и четырех днях в российском плену. После реабилитации он присоединился к Нацгвардии в 2022 году, защищал Украину во время полномасштабного вторжения, а сейчас работает в управлении по вопросам ветеранской политики Днепропетровской ОГА, занимаясь спортивной реабилитацией раненых.

Дети пообщались с ветераном, задали вопросы и получили слова поддержки и мотивации. Полтарский подчеркнул важность силы духа, веры в себя и настойчивости в достижении целей.

«Особым и трогательным моментом стало то, что воспитанники подарили военному собственноручно сделанные сувениры. Этот искренний жест стал настоящим символом благодарности и поддержки воинов, которые защищают нашу страну», – отметили в суде, добавив: «Встреча оказалась очень теплой и искренней: детские глаза светились любопытством, а атмосфера наполнилась добром и взаимной благодарностью. Такие мероприятия накануне Дня защитников и защитниц Украины напоминают, насколько важно дарить друг другу тепло и заботу. Ведь внимание и поддержка объединяют и вдохновляют, а детские улыбки — это лучшая награда за добрые дела».

 

Фото: Днепропетровский окружной административный суд

