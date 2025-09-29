Працівники Дніпропетровського окружного адміністративного суду разом із захисником України відвідали дитячий будинок

Вихованці дитячого будинку-інтернату отримали подарунки та слова підтримки.

Фото: Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Дніпропетровського окружного адміністративного суду разом із військовослужбовцем Збройних Сил України відвідали дитячий будинок-інтернат для дітей з особливими потребами.

«Метою зустрічі було не лише передати подарунки від колективу суду, а й подарувати вихованцям увагу, спілкування та віру в краще майбутнє» – повідомили в суді.

Колектив суду вручив дітям фрукти, солодощі та необхідні речі, а також провів патріотичну годину. Олександр Півторацький, учасник боїв під Іловайськом у 2014 році та Серебрянським лісом, розповів про свій досвід в оточенні в Іловайському котлі, обстріл під час евакуації «зеленим коридором» і чотири дні в російському полоні. Після реабілітації він приєднався до Нацгвардії у 2022 році, боронив Україну під час повномасштабного вторгнення, а нині працює в управлінні з питань ветеранської політики Дніпропетровської ОВА, займаючись спортивною реабілітацією поранених.

Діти поспілкувалися з ветераном, поставили запитання та отримали слова підтримки й мотивації. Півторацький наголосив на важливості сили духу, віри у себе та наполегливості у досягненні цілей.

«Особливим і зворушливим моментом стало те, що вихованці подарували військовому власноруч зроблені сувеніри. Цей щирий жест став справжнім символом вдячності та підтримки воїнів, які боронять нашу країну», – зазначили в суді, додаючи: «Зустріч виявилася дуже теплою та щирою: дитячі очі світилися цікавістю, а атмосфера наповнилася добром і взаємною вдячністю. Такі заходи напередодні Дня захисників і захисниць України нагадують, наскільки важливо дарувати один одному тепло й турботу. Адже увага та підтримка об’єднують і надихають, а дитячі посмішки — це найкраща нагорода за добрі справи».

Фото: Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.