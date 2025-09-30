ВСП уволила в отставку судью Носовского райсуда Черниговской области Владимира Корзаченко

Высший совет правосудия 30 сентября принял решение уволить Корзаченко Владимира Николаевича с должности судьи Носовского районного суда Черниговской области в связи с подачей им заявления об отставке. Об этом сообщила ВСП.
Ранее ВСП уволила в отставку двух судей:
- Лаврову Любовь Степановну – с должности судьи Хозяйственного суда Харьковской области;
- Дзюбу Александра Анатольевича – с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.
