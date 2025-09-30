Практика судов
  1. Суд инфо

ВСП уволила в отставку судью Носовского райсуда Черниговской области Владимира Корзаченко

12:00, 30 сентября 2025
Судья Владимир Корзаченко уволен в связи с подачей заявления об отставке.
ВСП уволила в отставку судью Носовского райсуда Черниговской области Владимира Корзаченко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 30 сентября принял решение уволить Корзаченко Владимира Николаевича с должности судьи Носовского районного суда Черниговской области в связи с подачей им заявления об отставке. Об этом сообщила ВСП.

Ранее ВСП уволила в отставку двух судей:

- Лаврову Любовь Степановну – с должности судьи Хозяйственного суда Харьковской области;

- Дзюбу Александра Анатольевича – с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

суд судья ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В судах первой и апелляционной инстанции должны осуществлять правосудие 12 267 судей – утверждены новые нормативы кадрового обеспечения судов

Высший совет правосудия утвердил нормативы кадрового, финансового и материально-технического обеспечения судов, Методику расчета численности судей первой и апелляционной инстанции и Методику расчета прогнозируемого количества дел судов первой и апелляционной инстанций.

В новых специализированных административных судах будут осуществлять правосудие 27 судей

Высший совет правосудия 30 сентября утвердил штат СОАС и СААС, а Президент подписал закон о создании судов.

Кандидат на государственную должность будет иметь право на опровержение недостоверной информации в решении общественного совета – проект изменений в ГК

Право на опровержение ложно изложенной в решениях различных общественных советов информации будут иметь кандидаты на должности во время конкурсов – проект новой редакции Гражданского кодекса.

Регулярное оценивание судей опробуют на судьях-добровольцах – ВККС

Начало регулярного оценивания судей – 2026 или 2027 годы.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании новых спецсудов – специализированного окружного и апелляционного административных судов

Президент Зеленский подписал закон о создании двух новых спецсудов в Украине – СОАС и СААС, которые нужны для выполнения требований доноров.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Лариса Житняк
    Лариса Житняк
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду