ВСП уволила в отставку судью Носовского райсуда Черниговской области Владимира Корзаченко

Высший совет правосудия 30 сентября принял решение уволить Корзаченко Владимира Николаевича с должности судьи Носовского районного суда Черниговской области в связи с подачей им заявления об отставке. Об этом сообщила ВСП.

Ранее ВСП уволила в отставку двух судей:

- Лаврову Любовь Степановну – с должности судьи Хозяйственного суда Харьковской области;

- Дзюбу Александра Анатольевича – с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.