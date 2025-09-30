ВРП звільнила у відставку суддю Носівського райсуду Чернігівської області Володимира Корзаченка

Суддю Володимира Корзаченка звільнили у зв’язку з поданням заяви про відставку

Вища рада правосуддя 30 вересня вирішила звільнити Корзаченка Володимира Миколайовича з посади судді Носівського районного суду Чернігівської області у зв’язку з поданням заяви про відставку. Про це повідомила ВРП.

Раніше ВРП звільнила у відставку двох суддів:

- Лаврову Любов Степанівну – з посади судді Господарського суду Харківської області;

- Дзюбу Олександра Анатолійовича – з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва.

