На 60-м году перестало биться сердце судьи Александра Евстафиева.

Фото: Черниговский апелляционный суд

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На 60-м году ушел из жизни судья Черниговского апелляционного суда Александр Евстафиев. Об этом сообщили в суде.

Отмечается, что он посвятил свою жизнь служению закону и праву. Почти три десятилетия осуществлял правосудие, из которых последние двадцать лет — в Черниговском апелляционном суде. За это время зарекомендовал себя как принципиальный судья, справедливый коллега и порядочный человек.

"Светлая память об Александре Константиновиче навсегда останется в сердцах коллег, друзей и всех, кто его знал и уважал", - говорится в сообщении суда.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Евстафиева.