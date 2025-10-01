Пішов з життя суддя Чернігівського апеляційного суду Олександр Євстафієв

На 60-му році перестало битися серце судді Олександра Євстафієва.

Фото: Чернігівський апеляційний суд

На 60-му році пішов із життя суддя Чернігівського апеляційного суду Олександр Євстафієв. Про це повідомили у суді.

Зазначається, що він присвятив своє життя служінню закону і праву. Майже три десятиліття здійснював правосуддя, з яких останні понад двадцять років — у Чернігівському апеляційному суді. За цей час зарекомендував себе як принциповий суддя, справедливий колега й порядна людина.

"Світла пам’ять про Олександра Костянтиновича назавжди залишиться в серцях колег, друзів та всіх, хто його знав і шанував", - йдеться у повідомленні суду.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Євстафієва.