Конкурс в Закарпатский апелляционный суд — один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Закарпатском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 30 сентября Комиссией приняты такие решения:

Демиденко Степан Николаевич — 718,2 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Левчук Вита Витальевна — 708,2 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Маргитич Оксана Ивановна — отложено.

В ВККС напомнили, что заявления на участие в конкурсе на 10 вакантных должностей судей в Закарпатском апелляционном суде подали 30 кандидатов.

Всего проведены собеседования с 15 кандидатами: 8 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 1 кандидат — не подтвердил, с 6 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.