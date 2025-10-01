Конкурс в Закарпатский апелляционный суд — один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Закарпатском апелляционном суде.
По результатам квалификационного оценивания 30 сентября Комиссией приняты такие решения:
Демиденко Степан Николаевич — 718,2 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;
Левчук Вита Витальевна — 708,2 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;
Маргитич Оксана Ивановна — отложено.
В ВККС напомнили, что заявления на участие в конкурсе на 10 вакантных должностей судей в Закарпатском апелляционном суде подали 30 кандидатов.
Всего проведены собеседования с 15 кандидатами: 8 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 1 кандидат — не подтвердил, с 6 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.