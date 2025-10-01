Конкурс в Закарпатський апеляційний суд — один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя

Загалом заяви про участь у конкурсі на 10 вакантних посад суддів у Закарпатському апеляційному суді подали 30 кандидатів.

Фото: zka.court.gov.ua

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів в Закарпатському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 30 вересня Комісією ухвалено такі рішення:

Демиденко Степан Миколайович - 718,2 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Левчук Віта Віталіївна - 708,2 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Маргитич Оксана Іванівна – відкладено.

У ВККС нагадали, що заяви про участь у конкурсі на 10 вакантних посад суддів у Закарпатському апеляційному суді подали 30 кандидатів.

Загалом проведено співбесіди з 15 кандидатами: 8 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 1 кандидат – не підтвердив, з 6 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

