ВККС напомнила порядок ограничения общего доступа к досье и декларациям на период действия военного положения

ВККС ограничивает доступ к информации в случае поступления обоснованного письменного ходатайства судьи или кандидата на должность судьи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей разъяснила вопрос ограничения общего доступа к досье и декларациям на период действия военного положения.

Так, Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 02 июня 2016 года № 1402-VIII (далее – Закон № 1402-VIII) определено, что судейское досье (досье кандидата на должность судьи), а также декларации родственных связей и добропорядочности являются открытыми для общего доступа на официальном вебсайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины (часть третья статьи 61, часть четвертая статьи 62, часть седьмая статьи 85 Закона № 1402-VIII).

Сведения и информация судейского досье (досье кандидата на должность судьи), которые не могут быть открытыми для общего доступа, определены частью седьмой статьи 85 Закона № 1402-VIII.

Кроме того, пунктом 91 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона № 1402-VIII установлено, что отдельная информация ограничивается для общего доступа только на период действия военного положения в Украине, а именно:

любая информация судейского досье (досье кандидата на должность судьи) лица, проходящего военную службу, относительно такой службы;

любая информация судейского досье (досье кандидата на должность судьи), декларации родственных связей судьи (кандидата на должность судьи) о членах семьи и близких лицах, которые:

являются военнослужащими;

находятся на территории ведения активных боевых действий (для которых не определена дата завершения боевых действий) или временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины (для которых не определена дата окончания временной оккупации), включенных в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, по основаниям, не зависящим от воли таких членов семьи или близких лиц (плен, состояние здоровья и т. п.). Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, определяется в установленном Кабинетом Министров Украины порядке;

относятся к другим категориям лиц, указанных в частях седьмой – четырнадцатой статьи 45 Закона Украины «О предотвращении коррупции», декларации которых согласно пункту 2-11 раздела XIII «Заключительные положения» Закона Украины «О предотвращении коррупции» не подлежат отображению в открытом доступе.

«Высшая квалификационная комиссия судей Украины ограничивает доступ к соответствующей информации (материалам) в случае поступления обоснованного письменного ходатайства судьи или кандидата на должность судьи», — подчеркнули в ВККС.

С целью соблюдения требований Закона № 1402-VIII Комиссия приняла решение от 01 октября 2025 года, которым утвердила Порядок ограничения общего доступа к информации (материалам) на период действия военного положения в Украине в соответствии с пунктом 91 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона (далее – Порядок). С данным решением Комиссии и Порядком можно ознакомиться по ссылке.

Алгоритм действий для ограничения доступа к информации деклараций родственных связей и добропорядочности

В случае наличия на дату утверждения Порядка оснований для ограничения на период действия военного положения в Украине определенной информации субъекту подачи декларации родственных связей и/или добропорядочности необходимо:

ознакомиться со своими декларациями через личный кабинет на официальном вебсайте Комиссии по адресу.

подготовить обоснованное письменное ходатайство и направить его в Комиссию до 15 октября 2025 года. Требования к оформлению ходатайства определены подпунктом 3.3 пункта 3 Порядка.

После обработки ходатайств секретариатом Комиссии будут осуществлены организационно-технические меры для ограничения доступа к информации, которая не является открытой на период действия военного положения в Украине.

Общий доступ к декларациям родственных связей и добропорядочности судьи (кандидата на должность судьи) без информации, которая не является открытой на период действия военного положения в Украине, будет обеспечен на официальном вебсайте Комиссии с 17 ноября 2025 года.

Алгоритм действий для ограничения доступа к информации (материалам) судейского досье

В случае наличия на дату утверждения Порядка оснований для ограничения на период действия военного положения в Украине определенной информации (материалов) судейского досье судье необходимо:

обратиться в Комиссию с заявлением об обеспечении доступа к собственному судейскому досье в электронной форме (без информации и сведений, определенных частью седьмой статьи 85 Закона № 1402-VIII). Требования к оформлению заявления определены подпунктом 4.3 пункта 4 Порядка, а срок его подачи — до 15 октября 2025 года;

получить доступ к материалам собственного судейского досье (без информации и сведений, определенных частью седьмой статьи 85 Закона № 1402-VIII) для подготовки обоснованного ходатайства. Секретариатом Комиссии обеспечивается судьям доступ к собственным досье в порядке их обработки (осуществления организационно-технических мер);

подготовить обоснованное письменное ходатайство и направить его в Комиссию в течение 15 календарных дней с даты обеспечения общего доступа к материалам собственного судейского досье в электронной форме. Требования к оформлению ходатайства определены подпунктом 4.6 пункта 4 Порядка.

После обработки ходатайств секретариатом Комиссии будут осуществлены организационно-технические меры для ограничения доступа к информации, которая не является открытой на период действия военного положения в Украине.

Общий доступ к судейским досье без информации, которая не является открытой на период действия военного положения в Украине, будет обеспечен на официальном вебсайте Комиссии согласно отдельному решению Комиссии.

Алгоритм действий для ограничения доступа к информации (материалам) досье кандидата на должность судьи

В случае наличия на дату утверждения Порядка оснований для ограничения на период действия военного положения в Украине определенной информации (материалов) кандидату на должность судьи необходимо:

ознакомиться со своим (своими) досье кандидата на должность судьи через личный кабинет на официальном вебсайте Комиссии по адресу.

подготовить обоснованное письменное ходатайство и направить его в Комиссию до 24 октября 2025 года. Требования к оформлению ходатайства определены подпунктом 5.3 пункта 5 Порядка.

После обработки ходатайств секретариатом Комиссии будут осуществлены организационно-технические меры для ограничения доступа к информации, которая не является открытой на период действия военного положения в Украине.

Общий доступ к досье кандидата на должность судьи без информации, которая не является открытой на период действия военного положения в Украине, будет обеспечен на официальном вебсайте Комиссии согласно отдельному решению Комиссии.

В случае возникновения обстоятельств, которые дают основания для ограничения доступа к информации, не являющейся открытой на период действия военного положения в Украине, необходимо руководствоваться Порядком.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.