ВККС напомнила порядок ограничения общего доступа к досье и декларациям на период действия военного положения

Высшая квалификационная комиссия судей разъяснила вопрос ограничения общего доступа к досье и декларациям на период действия военного положения.
Так, Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 02 июня 2016 года № 1402-VIII (далее – Закон № 1402-VIII) определено, что судейское досье (досье кандидата на должность судьи), а также декларации родственных связей и добропорядочности являются открытыми для общего доступа на официальном вебсайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины (часть третья статьи 61, часть четвертая статьи 62, часть седьмая статьи 85 Закона № 1402-VIII).
Сведения и информация судейского досье (досье кандидата на должность судьи), которые не могут быть открытыми для общего доступа, определены частью седьмой статьи 85 Закона № 1402-VIII.
Кроме того, пунктом 91 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона № 1402-VIII установлено, что отдельная информация ограничивается для общего доступа только на период действия военного положения в Украине, а именно:
«Высшая квалификационная комиссия судей Украины ограничивает доступ к соответствующей информации (материалам) в случае поступления обоснованного письменного ходатайства судьи или кандидата на должность судьи», — подчеркнули в ВККС.
С целью соблюдения требований Закона № 1402-VIII Комиссия приняла решение от 01 октября 2025 года, которым утвердила Порядок ограничения общего доступа к информации (материалам) на период действия военного положения в Украине в соответствии с пунктом 91 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона (далее – Порядок). С данным решением Комиссии и Порядком можно ознакомиться по ссылке.
Алгоритм действий для ограничения доступа к информации деклараций родственных связей и добропорядочности
В случае наличия на дату утверждения Порядка оснований для ограничения на период действия военного положения в Украине определенной информации субъекту подачи декларации родственных связей и/или добропорядочности необходимо:
После обработки ходатайств секретариатом Комиссии будут осуществлены организационно-технические меры для ограничения доступа к информации, которая не является открытой на период действия военного положения в Украине.
Общий доступ к декларациям родственных связей и добропорядочности судьи (кандидата на должность судьи) без информации, которая не является открытой на период действия военного положения в Украине, будет обеспечен на официальном вебсайте Комиссии с 17 ноября 2025 года.
Алгоритм действий для ограничения доступа к информации (материалам) судейского досье
В случае наличия на дату утверждения Порядка оснований для ограничения на период действия военного положения в Украине определенной информации (материалов) судейского досье судье необходимо:
После обработки ходатайств секретариатом Комиссии будут осуществлены организационно-технические меры для ограничения доступа к информации, которая не является открытой на период действия военного положения в Украине.
Общий доступ к судейским досье без информации, которая не является открытой на период действия военного положения в Украине, будет обеспечен на официальном вебсайте Комиссии согласно отдельному решению Комиссии.
Алгоритм действий для ограничения доступа к информации (материалам) досье кандидата на должность судьи
В случае наличия на дату утверждения Порядка оснований для ограничения на период действия военного положения в Украине определенной информации (материалов) кандидату на должность судьи необходимо:
После обработки ходатайств секретариатом Комиссии будут осуществлены организационно-технические меры для ограничения доступа к информации, которая не является открытой на период действия военного положения в Украине.
Общий доступ к досье кандидата на должность судьи без информации, которая не является открытой на период действия военного положения в Украине, будет обеспечен на официальном вебсайте Комиссии согласно отдельному решению Комиссии.
В случае возникновения обстоятельств, которые дают основания для ограничения доступа к информации, не являющейся открытой на период действия военного положения в Украине, необходимо руководствоваться Порядком.
