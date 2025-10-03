ВККС нагадала порядок обмеження загального доступу до досьє та декларацій на період дії воєнного стану

ВККС обмежує доступ до інформації у разі надходження обґрунтованого письмового клопотання судді або кандидата на посаду судді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів роз’яснила питання обмеження загального доступу до досьє та декларацій на період дії воєнного стану.

Так, Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII (далі – Закон № 1402-VIII) визначено, що суддівське досьє (досьє кандидата на посаду судді), а також декларації родинних зв’язків та доброчесності є відкритими для загального доступу на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (частина третя статті 61, частина четверта статті 62, частина сьома статті 85 Закону № 1402-VIII).

Відомості та інформація суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді), які не можуть бути відкритими для загального доступу, визначені частиною сьомою статті 85 Закону № 1402-VIII.

Окрім того, пунктом 91 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VIII установлено, що окрема інформація обмежується для загального доступу лише на період дії воєнного стану в Україні, а саме:

1) будь-яка інформація суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) особи, яка проходить військову службу, щодо такої служби;

2) будь-яка інформація суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді), декларації родинних зв’язків судді (кандидата на посаду судді) про членів сім’ї та близьких осіб, які:

- є військовослужбовцями;

- перебувають на території ведення активних бойових дій (для яких не визначено дату завершення бойових дій) або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України (для яких не визначено дату завершення тимчасової окупації), включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, з підстав, що не залежать від волі таких членів сім’ї або близьких осіб (полон, стан здоров’я тощо). Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку;

- належать до інших категорій осіб, зазначених у частинах сьомій – чотирнадцятій статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», декларації яких відповідно до пункту 2-11 розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції» не підлягають відображенню у відкритому доступі.

«Вища кваліфікаційна комісія суддів України обмежує доступ до відповідної інформації (матеріалів) у разі надходження обґрунтованого письмового клопотання судді або кандидата на посаду судді», - підкреслили у ВККС

З метою дотримання вимог Закону № 1402-VIII Комісія ухвалила рішення від 01 жовтня 2025 року, яким затвердила Порядок обмеження загального доступу до інформації (матеріалів) на період дії воєнного стану в Україні відповідно до пункту 91 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону (далі – Порядок). Із цим рішенням Комісії та Порядком можна ознайомитись за посиланням.

Алгоритм дій для обмеження доступу до інформації декларацій родинних зв’язків та доброчесності

У разі наявності на дату затвердження Порядку підстав для обмеження на період дії воєнного стану в Україні певної інформації суб’єкту подання декларації родинних зв’язків та/або доброчесності необхідно:

- ознайомитися з власними деклараціями через особистий кабінет на офіційному вебсайті Комісії за адресою.

- підготувати обґрунтоване письмове клопотання та надіслати його до Комісії до 15 жовтня 2025 року. Вимоги до оформлення клопотання визначені підпунктом 3.3 пункту 3 Порядку.

Після опрацювання клопотань секретаріатом Комісії буде здійснено організаційно-технічні заходи для обмеження доступу до інформації, яка не є відкритою на період дії воєнного стану в Україні.

Загальний доступ до декларацій родинних зв’язків та доброчесності судді (кандидата на посаду судді) без інформації, яка не є відкритою на період дії воєнного стану в Україні, буде забезпечено на офіційному вебсайті Комісії з 17 листопада 2025 року.

Алгоритм дій для обмеження доступу до інформації (матеріалів) суддівського досьє

У разі наявності на дату затвердження Порядку підстав для обмеження на період дії воєнного стану в Україні певної інформації (матеріалів) суддівського досьє судді необхідно:

- звернутися до Комісії із заявою про забезпечення доступу до власного суддівського досьє в електронній формі (без інформації та відомостей, визначених частиною сьомою статті 85 Закону № 1402-VIII). Вимоги до оформлення заяви визначені підпунктом 4.3 пункту 4 Порядку, а строк її подання до 15 жовтня 2025 року;

- отримати доступ до матеріалів власного суддівського досьє (без інформації та відомостей, визначених частиною сьомою статті 85 Закону № 1402-VIII) для підготовки обґрунтованого клопотання. Секретаріатом Комісії забезпечується суддям доступ до власних досьє в порядку їх опрацювання (здійснення організаційно-технічних заходів);

- підготувати обґрунтоване письмове клопотання та надіслати його до Комісії протягом 15 календарних днів з дати забезпечення загального доступу до матеріалів власного суддівського досьє в електронній формі. Вимоги до оформлення клопотання визначені підпунктом 4.6 пункту 4 Порядку.

Після опрацювання клопотань секретаріатом Комісії буде здійснено організаційно-технічні заходи для обмеження доступу до інформації, яка не є відкритою на період дії воєнного стану в Україні.

Загальний доступ до суддівських досьє без інформації, яка не є відкритою на період дії воєнного стану в Україні, буде забезпечено на офіційному вебсайті Комісії згідно з окремим рішенням Комісії.

Алгоритм дій для обмеження доступу до інформації (матеріалів) досьє кандидата на посаду судді

У разі наявності на дату затвердження Порядку підстав для обмеження на період дії воєнного стану в Україні певної інформації (матеріалів) досьє кандидату на посаду судді необхідно:

- ознайомитися із власним (власними) досьє кандидата на посаду судді через особистий кабінет на офіційному вебсайті Комісії за адресою;

- підготувати обґрунтоване письмове клопотання та надіслати його до Комісії до 24 жовтня 2025 року. Вимоги до оформлення клопотання визначені підпунктом 5.3 пункту 5 Порядку.

Після опрацювання клопотань секретаріатом Комісії буде здійснено організаційно-технічні заходи для обмеження доступу до інформації, яка не є відкритою на період дії воєнного стану в Україні.

Загальний доступ до досьє кандидата на посаду судді без інформації, яка не є відкритою на період дії воєнного стану в Україні, буде забезпечено на офіційному вебсайті Комісії згідно з окремим рішенням Комісії.

У разі виникнення обставин, що надають підстави для обмеження доступу до інформації, яка не є відкритою на період дії воєнного стану в Україні, необхідно керуватися Порядком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.