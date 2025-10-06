Конкурс в местные суды — опубликован график выполнения практического задания

Четвертый этап квалификационного экзамена начнется 7 октября.

С 7 по 31 октября будет проводиться четвертый этап квалификационного экзамена — выполнение практического задания по специализации соответствующего суда в рамках квалификационного экзамена для кандидатов на должность судьи местного суда и судей, выразивших намерение быть переведенными в другой местный суд.

Он будет проводиться в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины по адресу: город Киев, улица Генерала Шаповала, 9.

В случае несоответствия фамилии участника, указанной в списке, в частности в связи с ее изменением, необходимо незамедлительно сообщить Комиссии по телефону (044) 233-63-85 и взять на экзамен документ, подтверждающий это изменение.

Выполнение практического задания по специализации соответствующего суда будет осуществляться с использованием компьютерной техники.

Продолжительность выполнения практического задания по специализации соответствующего суда — 180 минут, максимально возможный балл — 150 баллов.

Кандидаты на должность судьи местного суда и судьи, выразившие намерение быть переведенными в другой местный суд, в рамках одной специализации выполняют одно практическое задание типа 2.

Для расчета балла, который участник получает за выполнение практического задания по специализации соответствующего суда, применяется коэффициент 2.

Проходной балл четвертого этапа квалификационного экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего суда) — 75 процентов максимально возможного балла, или 112,5 балла.

Во время выполнения практического задания уполномоченные представители будут объявлять информацию о процедуре его выполнения и порядке передвижения в зале. Просим внимательно слушать объявления и соблюдать соответствующие указания.

Расписание дня проведения квалификационного экзамена (этапа)

I группа участников:

08:00 – 08:40 – основное время, отведенное для допуска в помещение;

08:00 – 08:45 – регистрация;

08:35 – 08:45 – генерация в информационной системе Комиссии тетради с практическим заданием;

08:45 – 09:00 – инструктаж для участников по работе в информационной системе Комиссии и ее функциональным возможностям;

09:00 – 12:00 – выполнение практического задания;

12:00 – 12:10 – сбор листов бумаги, выданных участникам для личных записей, фиксация факта завершения выполнения практического задания.

II группа участников:

12:15 – 12:55 – основное время, отведенное для допуска в помещение;

12:15 – 13:00 – регистрация;

12:50 – 13:00 – генерация в информационной системе Комиссии тетради с практическим заданием;

13:00 – 13:15 – инструктаж участников по работе в информационной системе Комиссии и ее функциональным возможностям;

13:15 – 16:15 – выполнение практического задания;

16:15 – 16:25 – сбор листов бумаги, выданных участникам для личных записей, фиксация факта завершения выполнения практического задания.

В случае объявления во время квалификационного экзамена воздушной тревоги или возникновения других обстоятельств, препятствующих его проведению, Комиссией может быть принято решение о переносе квалификационного экзамена на другую дату.

Перед входом в помещение для выполнения практического задания участнику необходимо выключить мобильный телефон и другие электронные устройства записи, воспроизведения, приема и передачи информации.

Участнику необходимо предъявить паспорт гражданина Украины (в форме книжечки или карты), а также индивидуальную карточку, выданную во время регистрации на первый этап экзамена.

Без паспорта гражданина Украины (в форме книжечки или карты) участники в помещение выполнения практического задания не допускаются!

Во время регистрации

устанавливается личность, явившаяся на квалификационный экзамен (этап), на основании паспорта гражданина Украины в форме книжечки или карты; определяется номер рабочего места участника по принципу случайности, то есть применяется метод «слепого выбора» участником среди напечатанных и размещенных перед ним/ней случайным образом скрытых вариантов номеров рабочих мест (сектор / ряд / место); формируется индивидуальный код участника экзамена с помощью информационной системы, используемой Комиссией для целей квалификационного экзамена; участников знакомят с правилами выполнения практического задания и выдают пакет для размещения личных вещей, запрещенных к использованию во время выполнения практического задания.

В индивидуальной карточке указываются: дата выполнения практического задания, номер рабочего места (сектор / ряд / место), индивидуальный код.

Индивидуальная карточка — это единственный документ, с помощью которого участник экзамена может узнать свои закодированные результаты квалификационного экзамена (этапа) после их публикации на официальном вебсайте Комиссии.

Сохраняйте индивидуальную карточку до определения Комиссией общих результатов квалификационного экзамена (декодированных)!

На входе в помещение для выполнения практического задания, а также по требованию уполномоченного представителя участнику необходимо предъявить индивидуальную карточку и паспорт гражданина Украины (в форме книжечки или карты).

На входе в зал участнику необходимо предъявить индивидуальную карточку и паспорт гражданина Украины (в форме книжечки или карты). Передвижение участников в зале без этих документов запрещается.

В помещении для выполнения практического задания участнику необходимо занять рабочее место. С этого момента и до завершения выполнения практического задания участнику запрещается перемещаться по залу без разрешения и сопровождения уполномоченного представителя, выходить на улицу, в том числе для курения.

До завершения выполнения практического задания участнику запрещается пользоваться мобильными телефонами и/или другими электронными устройствами записи, воспроизведения, приема и передачи информации, получать или передавать другим участникам любые источники информации.

Пакет для размещения личных вещей, запрещенных к использованию во время выполнения практического задания, должен находиться возле рабочего места участника в закрытом состоянии.

После объявления уполномоченным представителем о начале выполнения практического задания участник может выйти в уборную в исключительных случаях с разрешения и в сопровождении уполномоченного представителя.

В случае необходимости обратиться к уполномоченному представителю во время выполнения практического задания, в частности сообщить о намерении выйти в уборную, участник, оставаясь на рабочем месте, поднимает руку и ожидает уполномоченного представителя.

В уборную может выйти только один участник, следующий — после возвращения предыдущего.

Если участник опоздал, он / она имеет право пройти регистрацию и выполнять практическое задание в пределах времени, отведенного для этого. Дополнительное время в таком случае не предоставляется.

Участник имеет право отказаться от сдачи квалификационного экзамена, в частности по состоянию здоровья, о чем составляется соответствующий акт. Такой участник после оформления акта должен немедленно покинуть помещение для выполнения практического задания в сопровождении уполномоченного представителя.

ВККС обращает внимание, что в случае отказа от выполнения практического задания, в частности по состоянию здоровья, участник признается таким, что не сдал квалификационный экзамен.

Правила выполнения практического задания

Во время выполнения практического задания участник имеет право на:

Надлежащие и безопасные условия.

Вежливое и беспристрастное отношение к себе.

Размещение на столе воды и лекарств.

Выполнение практического задания в пределах установленного для него времени.

Досрочное завершение выполнения практического задания, но не позднее чем за 15 минут до его окончания.

Отказ от выполнения практического задания, в частности по состоянию здоровья.

Во время выполнения практического задания участнику запрещается:

Сдавать экзамен в верхней одежде и головном уборе.

Общаться любым способом с другими участниками, в частности после регистрации, получать от них или передавать им информацию либо материальные носители.

Мешать другим участникам выполнять практическое задание.

Выполнять практическое задание вместо другого участника.

Списывать, в том числе у другого участника.

Покидать рабочее место и помещение для выполнения практического задания без разрешения и сопровождения уполномоченного представителя.

Вносить в помещение для выполнения практического задания опасные предметы и вещества, которые могут создать угрозу жизни и здоровью других лиц.

Во время выполнения практического задания участник обязан:

Соблюдать дисциплину и общепринятые правила поведения.

Выключить собственные электронные устройства (мобильные телефоны, электронные часы, устройства считывания, обработки, хранения, воспроизведения и приема-передачи информации, а также отдельные элементы, которые могут быть их составными частями — Bluetooth-гарнитура, наушники и т. п.).

Поместить собственные бумажные источники информации (в том числе записи), электронные устройства и другие личные вещи в специальный пакет, предоставленный Комиссией.

Разместить на рабочем месте паспорт гражданина Украины и индивидуальную карточку.

Выполнять практическое задание на определенном для участника рабочем месте.

Самостоятельно выполнять практическое задание.

Соблюдать указания и требования уполномоченных представителей.

Особенности выполнения практического задания

Для выполнения практического задания участник обеспечивается:

рабочим местом (стол и стул);

пакетом для мелкогабаритных личных вещей;

ноутбуком с подключенной к нему компьютерной мышью и доступом к разрешенным нормативно-правовым актам;

одной бутылкой негазированной воды объемом 0,5 л;

чистыми листами бумаги для личных записей / пометок.

Использование собственных листов бумаги не допускается.

Участнику разрешается копировать текст из тетради с практическим заданием в тетрадь для выполнения практического задания.

Датой судебного решения, подготовленного участником в тетради для выполнения практического задания, считается дата выполнения практического задания.

Для выполнения практического задания ноутбук каждого участника будет иметь доступ к нормативно-правовым актам, необходимым и достаточным для его выполнения.

Использование участником собственных нормативно-правовых актов на бумажных носителях, в том числе издательских тиражей, не допускается.

Обнаружение у участника после объявления о начале выполнения практического задания любых источников информации в бумажном и/или электронном формате, которые не помещены в предоставленный уполномоченными представителями пакет, является основанием для составления протокола регистрации нарушения.

После завершения времени, отведенного для выполнения практического задания, участник должен оставаться на рабочем месте, поднять руку и ожидать, пока уполномоченные представители соберут выданные листы бумаги и зафиксируют в аудиторной ведомости факт завершения выполнения практического задания.

Графики выполнения практического задания по специализации соответствующего суда:

