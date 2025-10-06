Конкурс до місцевих судів — оприлюднили графік виконання практичного завдання

Четвертий етап кваліфікаційного іспиту розпочнеться 7 жовтня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 7 до 31 жовтня проводитиметься четвертий етап кваліфікаційного іспиту – виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду в межах кваліфікаційного іспиту для кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, проводитиметься

Він проводитиметься у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Шаповала, 9.

У ВККС зазначили, що у разі невідповідності зазначеного у списку прізвища учасника, зокрема у зв’язку з його зміною, необхідно невідкладно повідомити Комісію за телефоном (044) 233-63-85 та взяти на іспит документ, що посвідчує цю зміну.

Виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду здійснюватиметься з використанням комп’ютерної техніки.

Тривалість виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду – 180 хвилин, максимально можливий бал – 150 балів.

Кандидати на посаду судді місцевого суду та судді, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, у межах однієї спеціалізації виконуватимуть одне практичне завдання типу 2.

Для розрахунку бала, який учасник отримує за виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду, застосовується коефіцієнт 2.

Прохідний бал четвертого етапу кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду) – 75 відсотків максимально можливого бала, або 112,5 бала.

Упродовж виконання практичного завдання уповноважені представники оголошуватимуть інформацію про процедуру його виконання та порядок переміщення в залі. Просимо уважно слухати оголошення та дотримуватися відповідних вказівкам.

Розклад дня проведення кваліфікаційного іспиту (етапу)

І група учасників:

08:00 – 08:40 – основний час, відведений для допуску до приміщення;

08:00 – 08:45– реєстрація;

08:35 – 08:45 – генерація в інформаційній системі Комісії зошита з практичним завданням;

08:45 – 09:00 – інструктаж для учасників щодо роботи в інформаційній системі Комісії та її функціональних можливостей;

09:00 – 12:00 – виконання практичного завдання;

12:00 – 12:10 – збирання аркушів паперу, виданих учасникам для власних записів, фіксація факту завершення виконання практичного завдання.

ІІ група учасників:

12:15 – 12:55 – основний час, відведений для допуску до приміщення;

12:15 – 13:00 – реєстрація;

12:50 – 13:00 – генерація в інформаційній системі Комісії зошита з практичним завданням;

13:00 – 13:15 – інструктаж учасників щодо роботи в інформаційній системі Комісії та її функціональних можливостей;

13:15 – 16:15 – виконання практичного завдання;

16:15 хв – 16:25 – збирання аркушів паперу, виданих учасникам для власних записів, фіксація факту завершення виконання практичного завдання.

У разі оголошення під час кваліфікаційного іспиту повітряної тривоги або виникнення інших обставин, що перешкоджають його проведенню, Комісією може бути прийнято рішення про перенесення кваліфікаційного іспиту на іншу дату.

Перед входом до приміщення для виконання практичного завдання учаснику необхідно вимкнути мобільний телефон та інші електронні пристрої запису, відтворення, приймання та передавання інформації.

Учаснику необхідно пред’явити паспорт громадянина України (у формі книжечки або картки), а також індивідуальну картку, видану під час реєстрації на перший етап іспиту.

Без паспорта громадянина України (у формі книжечки або картки) учасники до приміщення виконання практичного завдання не допускаються!

Під час реєстрації:

1) встановлюється особа, яка з’явилася на кваліфікаційний іспит (етап), на підставі паспорта громадянина України у формі книжечки або картки;

2) визначається номер робочого місця учасника за принципом випадковості, тобто застосовується метод сліпого вибору учасником серед надрукованих та розміщених перед ним/нею випадковим чином прихованих варіантів номерів робочих місць (сектор / ряд / місце);

3) формується індивідуальний код учасника іспиту за допомогою інформаційної системи, що використовується Комісією для цілей кваліфікаційного іспиту;

4) учасників ознайомлюють із правилами виконання практичного завдання та видають пакет для розміщення особистих речей, заборонених для використання під час виконання практичного завдання.

В індивідуальній картці зазначаються: дата виконання практичного завдання, номер робочого місця (сектор / ряд / місце), індивідуальний код.

Індивідуальна картка – це єдиний документ, за допомогою якого учасник іспиту може дізнатися свої кодовані результати кваліфікаційного іспиту (етапу) після їх оприлюднення на офіційному вебсайті Комісії.

Зберігайте індивідуальну картку до визначення Комісією загальних результатів кваліфікаційного іспиту (декодованих)!

На вході до приміщення для виконання практичного завдання, а також на вимогу уповноваженого представника учаснику необхідно пред’явити індивідуальну картку та паспорт громадянина України (у формі книжечки або картки).

Переміщення учасників у залі без цих документів забороняється.

На вході до зали, учаснику необхідно пред’явити індивідуальну картку та паспорт громадянина України (у формі книжечки або картки). Переміщення учасників у залі без цих документів забороняється.

У приміщенні для виконання практичного завдання учаснику необхідно зайняти робоче місце. З цього часу та до завершення виконання практичного завдання учаснику забороняється переміщатися у залі без дозволу та супроводу уповноваженого представника, виходити на вулицю, зокрема для паління.

До завершення виконання практичного завдання учаснику забороняється користуватися мобільними телефонами та/або іншими електронними пристроями запису, відтворення, приймання та передавання інформації, отримувати чи передавати іншим учасникам будь-які джерела інформації.

Пакет для розміщення особистих речей, заборонених для використання під час виконання практичного завдання, повинен знаходитися біля робочого місця учасника у закритому стані.

Після оголошення уповноваженим представником про початок виконання практичного завдання учасник може вийти до вбиральні у виняткових випадках з дозволу та у супроводі уповноваженого представника.

У разі необхідності звернутися до уповноваженого представника під час виконання практичного завдання, зокрема повідомити про намір вийти до вбиральні, учасник залишаючись за робочим місцем, піднімає руку та очікує на уповноваженого представника.

До вбиральні може вийти лише один учасник, наступний йде після повернення із вбиральні попереднього.

Якщо учасник запізнився, він / вона має право пройти реєстрацію та виконувати практичне завдання у межах відведеного для цього часу. Додатковий час в такому разі не надається.

Учасник має право відмовитись від складання кваліфікаційного іспиту, зокрема за станом здоров’я, про що складається відповідний акт. Такий учасник після оформлення акта повинен негайно залишити приміщення для виконання практичного завдання у супроводі уповноваженого представника.

ВККС звертає увагу, що у разі відмови від виконання практичного завдання, зокрема за станом здоров’я, учасник визнається таким, що не склав кваліфікаційного іспиту.

Правила виконання практичного завдання

Під час виконання практичного завдання учасник має право на:

Належні та безпечні умови. Ввічливе та неупереджене ставлення до себе. Розміщення на столі води та ліків. Виконання практичного завдання у межах визначеного для нього часу. Дострокове завершення виконання практичного завдання, але не пізніше як за 15 хвилин до його завершення. Відмову від виконання практичного завдання, зокрема за станом здоров’я.

Під час виконання практичного завдання учаснику забороняється:

Складати іспит у верхньому одязі та головному уборі. Спілкуватися у будь-якій спосіб з іншими учасниками, зокрема після реєстрації, отримувати від них чи передавати їм інформацію або матеріальні носії. Заважати іншим учасникам виконувати практичне завдання. Виконувати практичне завдання замість іншого учасника. Списувати, в тому числі в іншого учасника. Залишати робоче місце та приміщення для виконання практичного завдання без дозволу та супроводу уповноваженого представника. Заносити до приміщення для виконання практичного завдання небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров’ю інших осіб.

Під час виконання практичного завдання учасник зобов’язаний:

Дотримуватись дисципліни та загальноприйнятих правил поведінки. Вимкнути власні електронні пристрої (мобільні телефони, електронні годинники, пристрої зчитування, обробки, збереження, відтворення та приймання-передавання інформації, а також окремі елементи, які можуть бути їх складовими (Bluetooth-гарнітура, навушники тощо). Помістити власні паперові джерела інформації (у тому числі нотатки), електронні пристрої та інші особисті речі до спеціального пакета, наданого Комісією. Розмістити на робочому місці паспорт громадянина України та індивідуальну картку. Виконувати практичне завдання за визначеним для учасника робочим місцем. Самостійно виконувати практичне завдання. Дотримуватись вказівок і вимог уповноважених представників.

Особливості виконання практичного завдання

Для виконання практичного завдання учасник забезпечуватиметься:

1) робочим місцем (стіл та стілець);

2) пакетом для малогабаритних особистих речей;

3) ноутбуком із підключеним до нього маніпулятором миші та доступом до дозволених нормативно-правових актів;

4) однією пляшкою негазованої води 0,5 л;

5) чистими аркушами паперу для власних записів / відміток.

Використання власних аркушів паперу не допускається.

Учаснику дозволяється копіювати текст із зошита з практичним завданням у зошит для виконання практичного завдання.

Датою судового рішення, підготовленого учасником у зошиті для виконання практичного завдання, є дата виконання практичного завдання.

Для виконання практичного завдання ноутбук кожного учасника матиме доступ до нормативно-правових актів, необхідних та достатніх для його виконання.

Використання учасником власних нормативно-правових актів на паперових носіях, зокрема видавничого тиражування, не допускається.

Виявлення в учасника після оголошення про початок виконання практичного завдання будь-яких джерел інформації в паперовому та/або електронному форматі, які не поміщено до наданого уповноваженими представниками пакету, є підставою для складання протоколу реєстрації порушення.

Після завершення часу, відведеного для виконання практичного завдання, учасник має залишатися за робочим місцем, підняти руку й очікувати, поки уповноважені представники зберуть надані аркуші паперу та зафіксують в аудиторній відомості факт завершення виконання практичного завдання.

Графіки виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.