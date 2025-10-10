Конкурс в Запорожский апелляционный суд — один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие

Всего 33 кандидата подали заявления на участие в конкурсе на 16 вакантных должностей судей в Запорожском апелляционном суде.

Фото: zpa.court.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей провела собеседования и определила результаты квалификационной оценки четырех кандидатов на должности судей в Запорожском апелляционном суде.

По результатам квалификационной оценки 9 октября Комиссией приняты следующие решения:

Машков Константин Евгеньевич – 713 — Подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Рогава Ирина Тариэлевна – 609 — Не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Сакоян Дмитрий Иванович — Рассмотрение вопроса отложено.

Коваленко Павел Леонидович — Проведение квалификационной оценки приостановлено до получения результатов проверки Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. Сообщить НАЗК об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о нарушении судьей законодательства о предотвращении коррупции.

ВККС напомнила, что 33 кандидата подали заявления на участие в конкурсе на 16 вакантных должностей судей в Запорожском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 14 кандидатами: 7 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 5 кандидатов — не подтвердили, с 2 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.