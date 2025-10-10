Практика судов
Конкурс в Запорожский апелляционный суд — один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие

15:57, 10 октября 2025
Всего 33 кандидата подали заявления на участие в конкурсе на 16 вакантных должностей судей в Запорожском апелляционном суде.
Конкурс в Запорожский апелляционный суд — один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие
Фото: zpa.court.gov.ua
Высшая квалификационная комиссия судей провела собеседования и определила результаты квалификационной оценки четырех кандидатов на должности судей в Запорожском апелляционном суде.

По результатам квалификационной оценки 9 октября Комиссией приняты следующие решения:

Машков Константин Евгеньевич – 713 — Подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Рогава Ирина Тариэлевна – 609 — Не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Сакоян Дмитрий Иванович — Рассмотрение вопроса отложено.

Коваленко Павел Леонидович — Проведение квалификационной оценки приостановлено до получения результатов проверки Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. Сообщить НАЗК об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о нарушении судьей законодательства о предотвращении коррупции.

ВККС напомнила, что 33 кандидата подали заявления на участие в конкурсе на 16 вакантных должностей судей в Запорожском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 14 кандидатами: 7 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 5 кандидатов — не подтвердили, с 2 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии.

