Конкурс до Запорізького апеляційного суду — один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя

15:57, 10 жовтня 2025
Загалом 33 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 16 вакантних посад суддів у Запорізькому апеляційному суді.
Фото: zpa.court.gov.ua
Вища кваліфікаційна комісія суддів провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Запорізькому апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 9 жовтня Комісією ухвалено такі рішення:

Машков Костянтин Євгенович – 713 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Рогава Ірина Таріелівна – 609 - Не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Сакоян Дмитро Іванович - Відкладено розгляд питання

Коваленко Павло Леонідович - Зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання до отримання результатів перевірки Національним агентством з питань запобігання корупції. Повідомити НАЗК про обставини, що можуть свідчити про порушення суддею законодавства з питань запобігання корупції

ВККС нагадала, що 33 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 16 вакантних посад суддів у Запорізькому апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 14 кандидатами: 7  кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 5 кандидатів – не підтвердили, з 2 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.   

