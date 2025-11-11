  1. Суд инфо

Двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в Черниговском апелляционном суде — ВККС

15:00, 11 ноября 2025
В Комиссии также отметили, что один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие в Закарпатском апелляционном суде.
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности четырех кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

По результатам квалификационного оценивания 10 ноября Костюк Олег Петрович и Любчик Александр Вячеславович признаны такими, что подтвердили способность осуществлять правосудие в Черниговском апелляционном суде. Рассмотрение вопроса в отношении Коломиец Натальи Владимировны перенесено на 24 ноября 2025 года.

В Закарпатском апелляционном суде способность осуществлять правосудие подтвердил Шевчук Василий Владимирович.

В целом проведены собеседования с 22 кандидатами на должность судьи в Черниговском апелляционном суде:

— 12 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде,

— 4 кандидата не подтвердили,

— с 6 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

На должность судьи в Закарпатский апелляционный суд проведены собеседования с 30 кандидатами:

— 18 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие,

— 5 кандидатов не подтвердили,

— с 7 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

